Orbán Viktor: Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor jelenleg Brüsszelben tartózkodik az Európai Tanács ülésé miatt.
A téma pedig ezúttal is Ukrajna, amivel kapcsolatban a kormányfő korábban már megüzente, ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz, most újabb videóval jelentkezett.
Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből. Amíg nincs olaj, nincs pénz!
-írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
