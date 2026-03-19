Orbán Viktor: Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor jelenleg Brüsszelben tartózkodik az Európai Tanács ülésé miatt.

Orbán Viktor Brüsszelben

A téma pedig ezúttal is Ukrajna, amivel kapcsolatban a kormányfő korábban már megüzente, ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz, most újabb videóval jelentkezett.

Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből. Amíg nincs olaj, nincs pénz!

-írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

