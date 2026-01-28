Szoboszlai és Szalah megint sugdolóztak, pofon lett a vége

Magabiztos, 6-0-ás győzelmet aratott Arne Slot vezetőedző csapata a szerda esti Liverpool-Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Mint ismert, a legrangosabb európai kupasorozat alapszakasza az utolsó fordulójához érkezett. Szoboszlai Dominikék a 8 találkozón összesen 18 pontot szereztek, amivel 3. helyen bejutottak a BL nyolcaddöntőjébe.

Szoboszlai Dominikék megint eljátszották Mohamed Szalah-val a szabadrúgás kombinációt a Liverpool-Qarabag meccsen. Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Liverpool-Qarabag 6-0

Szörnyen indult a mérkőzés a Liverpool számára, miután újabb védőjátékosát veszítette el a csapat. A 3. percben Frimpong terült el a földön, és kellett lecserélni. A találkozó első helyzete a hazaiak előtt adódott, de Wirtz és Mac Allister lövését is blokkolni tudták az azeri védők. Az első vendég próbálkozásra a 9. percig kellett várni, amikor Durán lövését Alisson magabiztosan fogta. Három perccel később Ekitiké még a kapufa mellé csavart, a 15. percben viszont már megszerezte a vezetést a Liverpool. Szoboszlai szöglete után Mac Allister fejelt a kapuba, a Qarabag kapusa csak a gólvonalon túlról tudta kiütni a labdát. Hat perccel később Wirtz duplázta meg a hazai előnyt, amikor a tizenhatoson kívülről kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. A 28. percben Gakpo szerezhette volna meg a harmadikat, de próbálkozását védte Kochalski. Az első félidő végére Szoboszlainak is megjött a lövőkedve, ám előbb a kapus hárította a próbálkozását, majd kétszer a védők blokkolták a lövését.

A második félidő elején szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, amelynél Szoboszlai és Szalah – csakúgy, mint a Bournemouth elleni bajnokin – összesúgtak, ezúttal viszont nagy meglepetésre fordított volt a felosztás: a magyar középpályás készítette le a labdát talppal, és az egyiptomi lőtte a kapuba a labdát.

Az 57. perc Ekitiké növelte négygólosra a hazai csapat előnyét, amikor az azeri védőket lehagyva talált a kapuba. Sőt, négy perccel később Mac Allister elé csorgott a labda, aki egészen közelről a kapuba gurította azt. A 71. percben Gakpo próbálkozott szabadrúgásból, de lövése a sorfalon megcsúszva a kapu fölé szállt. A Liverpool a 90. percben vitte be a kegyelemdöfést a Qarabagnak: az előrehúzódó Van Dijk hozta kihagyhatatlan helyzetbe Chiesát, aki beállította a 6-0-ás végeredményt.