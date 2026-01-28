Szerdán este a Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát a Liverpool. A Vörösök egy győzelemmel biztosan kiemeltek, s azonnal nyolcaddöntősök lennének a sorozatban. Két meccsen így nem kellene pályára lépniük, ami nem is baj, tekintve, hogy Arne Slot vezetőedző rengeteg sérültre nem számíthat. Az azeriek ellen is csak 19 fős lesz a liverpooli keret.

Egyre fogynak Arne Slot emberei Fotó: Molly Darlington

A Poolból főleg a védők hiányoznak, az édesapját gyászoló Ibragima Konaté és a sérült Joe Gomez miatt jó eséllyel középpályásnak kell majd középhátvédet játszania Virgil van Dijk mellett. Arne Slot ebben a témában merész kijelentésre vállalkozott.

Nem leszek népszerű, de talán jobb is, hogy tavaly kiestünk a Paris Saint-Germain ellen a nyolcaddöntőben. Ez is kellett a bajnoki címünkhöz. Onnantól csak heti egy meccsre kellett készülnünk, míg riválisunk, az Arsenal kétszer játszott

- mondta a tavalyi fájó BL-búcsúról Slot, aki hozzátette, tavaly bővebb kerettel dolgozhatott, mint most. A Qarabag ellen azt sem tartja kizártnak, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal is a hátvédsorban szerepel, így kap egy kis pihenőt a csapat egyetlen egészséges jobbhátvédje, Jeremie Frimpong.

Arne Slot nem félti az állását

A szombati, Bournemouth elleni bajnoki vereség felerősítette azokat a hangokat, melyek a holland szakember távozását követi. Slot ezzel kapcsolatban megjegyezte, ez a liverpooli munka velejárója, igyekszik csakis a napi feladatára koncentrálni.

Liverpoolban mindig is elvárás a bajnoki cím. Ez az elmúlt 30 évben kétszer sikerült

- utalt arra Slot, hogy a másodikat vele érte el a gárda.