Miért kell ez? Újraforgatják Adam Sandler és Drew Barrymore ikonikus filmjét

Adam Sandler
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 15:05
drew barrymoreremake
Szinte biztos, hogy tudod, melyik filmről van szó. Cikkünkből kiderül, miért nyúltak ismét hozzá Adam Sandler filmjéhez.
Bodnár Dániel
Adam Sandler és Drew Barrymore ez idáig három filmben játszottak együtt: ezek a Nászok ásza, Kavarás és Az 50 első randi. Utóbbi egyébként mindkettőjük egyik legjobb filmje lett, mely a 2004-es szezonban a 15. legtöbbet hozó filmje lett Amerikában. A sztori kicsit olyan, mintha egy romantikus vígjátékot csináltak volna a Mementoból és bár a szakmai konszenzus szeretetét nem nyerte el, de nagyon szőrösszívűnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ne kedvelje ezt a filmet.

Drew Barrymore és Adam Sandler Az 50 első randi című filmben
Ez volt Adam Sandler és Drew Barrymore legjobb közös filmje (Fotó: KPA Honorar & Belege)
  • 2004 egyik legnézettebb filmje volt Az 50 első randi
  • Már készül a thaiföldi feldolgozás
  • Ez már a hatodik remake lesz ugyanabból a filmből.

Olyannyira, hogy már hatodik alkalommal nyúlnak hozzá Adam Sandler filmjéhez

Ha ezt a cikket olvasod, jó eséllyel láttad és szeretted Az 50 első randit, de egy gyorstalpaló nem árthat: a főszereplő Henry Roth (Adam Sandler) egy igazi csajozógép, aki félretéve korábbi kalandozások közt csapongó életét beleszeret Lucy Whitmoreba (Drew Barrymore). Az igazi csavar viszont, hogy a lány rövidtávú memóriája egy nap leforgása alatt teljesen kiürül. Emiatt pedig minden nap újra és újra bizonyítania kell számára szerelmét. A filmben természetesen Rob Schneider is szerepet kapott hawaii bolondként, de egész szórakoztató volt.

A napokban a Variety csinált interjút a Hogyan légy milliomos, még mielőtt meghal a nagyi? című thaiföldi film producerével, Vanridee Pongsittisakkal. A hölgy elmondta, hogy következő projektjének éppen az Adam Sandler-filmek kitűnő darabját, Az 50 első randit nézte ki magának. Elmondása szerint nem nagyon rajong az újragondolásokért, de ez a film annyira tetszett neki, hogy mindenképp szeretett volna foglalkozni vele.

A producer két legfontosabb faktorként említi először az eltelt időt, ugyanis 20 évvel az alapfilm után a világ is sokat változott, és ezt még össze kell egyeztetni a thai kulturális környezettel is. A másik pedig a film központi témája maga, melyben szeretné jobban érzékeltetni azt a vonalat, hogy éljünk a mának, amit egy fontos üzenetnek gondol manapság.

Megértjük, ha nem láttad a mexikói 50 első randit (Fotó: IMDb)

De nem ez az első alkalom — viszont nem is az ötvenedik, hehe — hogy hozzányúlnak az alapműhöz. Nem sokkal Adam Sandler filmje után, 2005-ben egy iráni feldolgozást kapott, kétszer feldolgozták Indiában, egyszer Japánban és végül Mexikóban is. Ezek az alkotások a nemzetközi közönséghez már nem nagyon értek el, könnyen lehet, hogy a soron következő thai feldolgozás sorsa is ez lesz.

Adam Sandler IMDb oldala alapján legutóbb George Clooneyval játszott együtt a Jay Kelly című filmben és producerként jelenleg egy rejtélyes projekten dolgozik együtt a Safdie testvérekkel.

 

 

