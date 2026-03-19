Miért kell ez? Újraforgatják Adam Sandler és Drew Barrymore ikonikus filmjét

Adam Sandler és Drew Barrymore ez idáig három filmben játszottak együtt: ezek a Nászok ásza, Kavarás és Az 50 első randi. Utóbbi egyébként mindkettőjük egyik legjobb filmje lett, mely a 2004-es szezonban a 15. legtöbbet hozó filmje lett Amerikában. A sztori kicsit olyan, mintha egy romantikus vígjátékot csináltak volna a Mementoból és bár a szakmai konszenzus szeretetét nem nyerte el, de nagyon szőrösszívűnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ne kedvelje ezt a filmet.

2004 egyik legnézettebb filmje volt Az 50 első randi

Már készül a thaiföldi feldolgozás

Olyannyira, hogy már hatodik alkalommal nyúlnak hozzá Adam Sandler filmjéhez

Ha ezt a cikket olvasod, jó eséllyel láttad és szeretted Az 50 első randit, de egy gyorstalpaló nem árthat: a főszereplő Henry Roth (Adam Sandler) egy igazi csajozógép, aki félretéve korábbi kalandozások közt csapongó életét beleszeret Lucy Whitmoreba (Drew Barrymore). Az igazi csavar viszont, hogy a lány rövidtávú memóriája egy nap leforgása alatt teljesen kiürül. Emiatt pedig minden nap újra és újra bizonyítania kell számára szerelmét. A filmben természetesen Rob Schneider is szerepet kapott hawaii bolondként, de egész szórakoztató volt.

A napokban a Variety csinált interjút a Hogyan légy milliomos, még mielőtt meghal a nagyi? című thaiföldi film producerével, Vanridee Pongsittisakkal. A hölgy elmondta, hogy következő projektjének éppen az Adam Sandler-filmek kitűnő darabját, Az 50 első randit nézte ki magának. Elmondása szerint nem nagyon rajong az újragondolásokért, de ez a film annyira tetszett neki, hogy mindenképp szeretett volna foglalkozni vele.

A producer két legfontosabb faktorként említi először az eltelt időt, ugyanis 20 évvel az alapfilm után a világ is sokat változott, és ezt még össze kell egyeztetni a thai kulturális környezettel is. A másik pedig a film központi témája maga, melyben szeretné jobban érzékeltetni azt a vonalat, hogy éljünk a mának, amit egy fontos üzenetnek gondol manapság.