CPAC Hungary: Újabb nagy név került bejelentetésre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 14:59
Újabb névvel bővült a CPAC Hungary névsora.
Tovább folytatódik a CPAC Hungary idei felszólalóinak bejelentése, a szervezők ezúttal Martin Helme részvételét jelentették be

Martin Helme nem tankönyvből beszél geopolitikáról, hanem egy olyan térségből, ahol ez napi valóság. A balti „frontvonal” tapasztalata most a mi színpadunkra kerül!

Volt pénzügyminiszterként pontosan tudja, mit jelent saját kézben tartani a gazdaságot, működőképes államot építeni, és közben nem feladni az identitást. Nála ezek nem külön témák, hanem ugyanannak a történetnek a részei.

A globalista baloldal elszánt ellenfeleként elszántan küzd a konzervatív értékekért, épp ahogy mi is tesszük a brüsszeli háborúpárti ügynökökkel!

A #CPACHungary színpadán most egy teljesen más nézőpont érkezik, és garantáltan nem lesz unalmas!

Fel, győzelemre!

- olvasható Szánthó Miklós Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében. 

A CPAC Hungary, 2026. március 21-én kerül megrendezésre. 

