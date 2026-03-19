CPAC Hungary: Újabb nagy név került bejelentetésre

Tovább folytatódik a CPAC Hungary idei felszólalóinak bejelentése, a szervezők ezúttal Martin Helme részvételét jelentették be.
Martin Helme nem tankönyvből beszél geopolitikáról, hanem egy olyan térségből, ahol ez napi valóság. A balti „frontvonal” tapasztalata most a mi színpadunkra kerül!
Volt pénzügyminiszterként pontosan tudja, mit jelent saját kézben tartani a gazdaságot, működőképes államot építeni, és közben nem feladni az identitást. Nála ezek nem külön témák, hanem ugyanannak a történetnek a részei.
A globalista baloldal elszánt ellenfeleként elszántan küzd a konzervatív értékekért, épp ahogy mi is tesszük a brüsszeli háborúpárti ügynökökkel!
A #CPACHungary színpadán most egy teljesen más nézőpont érkezik, és garantáltan nem lesz unalmas!
Fel, győzelemre!
- olvasható Szánthó Miklós Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében.
A CPAC Hungary, 2026. március 21-én kerül megrendezésre.
