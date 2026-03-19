Leesik az állad L.L. Junior anyósától - Frey Timi anyukája simán a nővére is lehetne

Frey Tímea és L.L. Junior szerelme virágzik, rengeteg fellépésük van, ahol közösen állnak színpadra, a közösségi médiában, pedig nyomon követhetjük az életüket. Timi most egy igazán különleges képpel robbantotta fel az Instagramot: megmutatta elképesztően bombázó anyukáját! A képen Frey Timi anyukája egy gyönyörű fekete tollas ruhában pózolt lánya oldalán, Timi pedig, ahogy már megszokhattuk most is elképesztően festett, akárcsak a többi fotóján. Ezúttal egy hófehér blézerben hozta a tőle megszokott világsztár formát. Úgy tűnik, a szépség náluk családi vonás!

(Fotó: Frey Timi / Instagram)

Frey Timi ezzel a közös szelfivel robbantotta fel az Instagramot. Anyukája akár a nővére is lehetne a 21 éves táncosnőnek, aki Hajdú Péter műsorában mesélte el, hogy édesanyja a legjobb barátnője, így magától értetődött, hogy neki mondta el először, amikor anno összejött a rapperrel. Íme, a kép, amitől a követőknek leesett az álla:

L.L. Junior párja, Timi és édesanyja, hihetetlenül jól festenek együtt (Fotó: Frey Timi / Instagram)

L.L. Juniornak így kell szólítania szerelmét

Bár az anyós megnevezés még nem hivatalos, Juniornak máris meggyűlt a baja a családi titulusokkal! Timi ugyanis nemrég kőkemény ultimátumot adott a zenésznek: ha békés estékre vágyik, az 'anyós' szót örökre száműznie kell a szótárából – írta meg korábban a Ripost. A fiatal szépség határozottan kijelölte a határokat, és azt is elárulta, pontosan hogyan kell szólítania őt, ha nem akarja kihúzni a gyufát otthon:

Ha azt mondja házibogyó, akkor csinálom a dolgom

Junior válasza erre az volt, hogy a romáknál ez egy szokás, mindenki így hívja a párját, hogy “az asszony” és “ az uram”. Az énekes a kisebb összeszólalkozás ellenére elmondta, hogy nagyon büszke Timire, aki aznap főzött is neki. „Szépen alakul a háziasszony, vagyis bocsánat, házibogyó, ma például borsófőzeléket főzött” – mesélte Junior.