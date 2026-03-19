Izmokban mérhető önértékelés – a bigorexia fogságában élő kamaszok

A régi szép időkben, amikor mi voltunk gyerekek, a kamaszok általában csak azt méregették egymáson, hogy ki fut gyorsabban, ki ugrik magasabbra, ki tud többet focizni az udvaron. Tudom, tudom. Ezek az idők elmúltak, hagyjuk a múltat. De azért a mostani világban, gyakorló szülőként számomra több aggasztó jelenség is észlelhető, amelyek esetében komolyan tartok attól, hogy nem tudom megvédeni a gyerekeimet. Itt van például egy mai összehasonlítási alap, ami leginkább kamasz fiúk között terjed: vajon elég izmos vagyok-e.

A közösségi médiában, filmekben és reklámokban szinte mindenhol ugyanaz a férfiideál jelenik meg: széles vállak, kockahas, látványos izmok. Ez megint csak olyan dolog, ami még a mi gyerekkorunkban nem létezett. Nem láttunk ennyi influenszert, ennyi tökéletes kortársat a neten, akihez a fiaink mérhetik magukat. A kamasz fiúk számára ez az elérhetőnek tűnő tökéletesség könnyen válhat olyan mércévé, amelyhez folyton hasonlítani kezdik magukat. Így alakulhat ki az a jelenség, amit egyre gyakrabban emlegetnek bigorexiaként – ez az, amikor valaki hiába erős és sportos, mégis úgy érzi, hogy nem elég izmos.

Már a tükörnek sem hiszünk

A bigorexia lényege nem egyszerűen az, hogy egy kamasz szeret sportolni vagy erősödni. Sokkal inkább arról szól, hogy folyamatosan elégedetlen a testével, még akkor is, ha a környezete szerint teljesen rendben van az alkata. Egy ilyen kamasz a tükörbe nézve gyakran azt látja: túl vékony, túl gyenge, vagy egyszerűen „nem elég férfias”. Emiatt aránytalanul sok időt kezd edzéssel tölteni, és egyre inkább csak az izmai határozzák meg az önértékelését. A sport önmagában természetesen egy remek dolog. A probléma akkor kezdődik, amikor az izmok lesznek az önbizalom egyetlen mércéi, és ezzel párhuzamosan az önértékelés jelentős zavart szenved.

A tökéletes TikTok testek

A mai kamaszok olyan képek között nőnek fel, amelyek sokszor erősen megszűrtek, nem valósak, vagy idealizáltak. Az Instagramon, TikTokon vagy YouTube-on rengeteg olyan tartalom jelenik meg, ahol fiatal fiúk látványos testeket mutatnak, edzésterveket osztanak meg, vagy arról beszélnek, hogyan lehet edzéssel a „tökéletes” fizikumot elérni.