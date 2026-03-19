Bilincs és rúgások: Részeg angol nő verte szét a pesti bulinegyedet, még a rendőrautóban is folytatódott a horror

Súlyos következményei lettek egy átmulatott éjszakának és a brutális rendőrtámadásnak: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség villámgyorsan, mindössze két nap alatt bíróság elé állította azt a brit állampolgárságú nőt, aki március 17-én éjfél után vesztette el az önkontrollját. A dráma egy budapesti szórakozóhelyen kezdődött, ahonnan azért hívtak segítséget a rendőröktől, mert az ittas külföldi vendég nem volt hajlandó távozni.

A gyanúsított agressziója nem ismert határokat, az igazoltatást megtagadva, a biztonsági őröket gyalázva próbált visszatörni a klubba. Amikor elő akarták állítani, teljesen elborult az agya, először egy rendőr combját rúgta meg kétszer, majd az előállítás során a rendőrautóban a másik járőrt próbálta megütni. A kapitányságra érve sem csillapodott, ott egy harmadik rendőrt is lábon rúgott.

A kapitányságon is folytatódott a rendőrtámadás

A dühöngő nő még a kényszerítő eszközökkel is szembeszállt: megpróbálta kihúzni a kezét a bilincsből, majd meglökte az intézkedő rendőrt, és újabb rúgást mért rá. A hatóságoknak végül ismét hátra kellett bilincselniük a kezét, hogy megállítsák az ámokfutást –írja közleményében az Ügyészség.

A nyomozó ügyészek soron kívül elvégezték a szükséges lépéseket, így a brit nőt – akit hivatalos személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak – már a csütörtöki napon bíróság elé állították a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.