Orbán Viktor: A magyar-amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl

Az MTK Sportpark adott otthont a nagyszabású eseménynek, amit a magyar-amerikai barátság napja alkalmából tartottak. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és az amerikai alelnök, JD Vance fontos beszédekkel készültek erre az eseményre, miután délután közösen tartottak sajtótájékoztatót Budapesten.
Rákay Philip bevezetője és Radics Gigi csodálatos előadása után Orbán Viktor lépett a színpadra, aki köszöntötte az amerikai alelnököt, majd megköszönte, hogy egy ilyen "nagy és erős réti sas" lehet a barátunk – ezzel az Egyesült Államokra célozva, miután az elnök, Donald Trump teljes mértékben támogatja a magyar kormányfőt a soron következő választáson.
Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar-amerikai barátság napján két szabadságszerető nemzet találkozik, és a két nemzet szabadságküzdelmei összekapcsolódnak – a kormányfő arról is beszélt, hogy hősként tiszteljük Ronald Reagant.
A magyar-amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl
– mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Donald Trump szerint a nemzeti érdek nem elszigetel, hanem megerősít, így mi sem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról, a magunk terveit valósítjuk meg.
Orbán Viktor Európával kapcsolatban elmondta, hogy:
Európára belülről leselkedik veszély, Európát nem külső ellenség fogja legyőzni, hanem a belső fogja térdre kényszeríteni.
A miniszterelnök szerint a nyugati civilizáció jövőjéért aggódó amerikaiaknak és magyaroknak van egy közös problémájuk, ami nem más, mint Brüsszel, ahol folytatni akarják a háborút Ukrajnában, és béke helyett újabb szankciókat vezetnek be.
Brüsszel nem minket képvisel, hanem összejátszik az ukránokkal
– mondta Orbán Viktor, aki szerint egyszerre fenyegeti Európát a pénzügyi és energiaválság.
Meg kell küzdenünk a Brüsszelbe befészkelt progresszívekkel, le kell zárnunk az orosz–ukrán háborút, és meg kell oldanunk az energiaválságot
– zárta gondolatait Orbán Viktor.
