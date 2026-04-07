Nem akármilyen dicséretet kapott Orbán Viktor JD Vance-től

Deák Dániel nem akármilyen videót osztott meg JD Vance és Orbán Viktor tárgyalásáról.

A felvételen az amerikai alelnök kifejtette: örül, hogy Magyarországon lehet. Kiemelte: szeretik a magyar embereket, és az amerikai-magyar barátság rendkívül fontos számukra. "Részben azért, mert szeretjük a magyar embereket és a kultúrát, de részben azért is, mert az elnök úr szeret minket" - címezte szavait Orbán Viktornak JD Vance.

Önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette

- folytatta az amerikai politikus.

"Ön az egyik igazi államférfi, az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel. Képes a béketeremtésben szerepet játszani. Képes a gazdaságban államférfiként viselkedni" - sorolta az alelnök, hozzátéve: nagyra értékeli Orbán Viktor barátságát.