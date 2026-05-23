„Tüntesse el a dögöket, vagy feljelentem!” – Vérlázító dolgot követelt az anyuka a beköltöző pártól

Éveken át spóroltak, kuporgattak, mire egy 36 éves férfi és a felesége végre megvehették az álomotthonukat. Boldogságuk azonban nem tartott sokáig. Olyan elképesztő, vérlázító követeléssel állt elő a szomszédjuk alig pár nappal a beköltözés után, hogy a házaspárnak tátva maradt a szája a döbbenettől.
A kiszemelt ingatlannak volt egy hatalmas, gyönyörű hátsó kertje, rajta lombházakkal és hidakkal. Az előző tulajdonosok ugyanis gyermektelen idős emberek voltak, akik a környék összes gyerekét unokájukként szerették, és hagyták őket ott játszani.
Az új lakókat hamar megkereste az egyik szomszéd anyuka, hogy a kicsik továbbra is bejárhatnak-e. A pár jófej volt, beleegyeztek – azzal a feltétellel, hogy a felelősség a szülőké, és ők nem fognak bébiszitterkedni. Hamarosan hetente vagy tucatnyi gyerek zsivaja töltötte be az udvart.
A konfliktus akkor kezdődött, amikor a férfi idős szülei idősek otthonába költöztek, és rájuk hagyták két imádott, idős pásztorkutyájukat. A jószágok napközben a kertben pihentek, a gyerekek imádták őket, a kerítésre pedig figyelmeztető táblák is kikerültek. Karácsony után azonban elszabadult a pokol. Egy addig ismeretlen nő rontott be a házaspárhoz, és torkaszakadtából üvölteni kezdett a feleséggel.
Kiderült, hogy a hatéves kisfia kutyakakiba nyúlt játék közben, az anyuka pedig ahelyett, hogy magába szállt volna, dührohamot kapott.
Közölte a feleségemmel, hogy ha nem szabadulunk meg a kutyáktól, a gyerekei nem jönnek át többet, ő pedig feljelent minket veszélyeztetésért
– mesélte a megdöbbent férj. A feleség persze azonnal elküldte a hisztis nőt a fenébe, mondván, ez meg sem történik, ha figyel a saját gyerekére.
A pofátlanság itt nem ért véget: a feldühödött anyuka hamarosan egy petícióval tért vissza, amit hat másik szomszéddal íratott alá, hogy követeljék a kutyák eltávolítását. A tulajdonosoknak ekkor telt be a pohár. Közölték, hogy a gyerekek előtt mostantól zárva a kapu, és lakatra tették a kertet. Bár a rendes szomszédok most könyörögnek, hogy gondolják meg magukat, a pár hajthatatlan: nem kockáztatnak a hálátlan emberek miatt – írja a Mirror.
Az internet népe teljesen kiakadt a követelőző anyuka viselkedésén. Az egyik hozzászóló így reagált az esetre:
Valami komoly baj van azokkal az emberekkel, akik képesek aláírni egy petíciót, hogy mások szabaduljanak meg a jól nevelt, bezárt, idős kutyáiktól. Ez már túlmutat a pofátlanságon.
Egy másik kommentelő pedig tökéletesen rávilágított a helyzetre, és azonnal helyretette a lusta szülőket:
Csak azért dühösek, mert elveszítették az ingyen bébiszittert és az ingyen játszóteret. Nem a te majmaid, nem a te cirkuszod.
