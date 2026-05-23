„Tüntesse el a dögöket, vagy feljelentem!” – Vérlázító dolgot követelt az anyuka a beköltöző pártól

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 20:30
Kitört a háború az álomotthonban: a pofátlan szomszéd kisajátította a kertet, majd olyat tett, amitől minden jóérzésű ember gyomra felfordul.
Éveken át spóroltak, kuporgattak, mire egy 36 éves férfi és a felesége végre megvehették az álomotthonukat. Boldogságuk azonban nem tartott sokáig. Olyan elképesztő, vérlázító követeléssel állt elő a szomszédjuk alig pár nappal a beköltözés után, hogy a házaspárnak tátva maradt a szája a döbbenettől.

Teljesen kiakadt a szomszéd, miután a gyereke kutyakakiba nyúlt a magánterületen Fotó: T.Vyc / Shutterstock

A kiszemelt ingatlannak volt egy hatalmas, gyönyörű hátsó kertje, rajta lombházakkal és hidakkal. Az előző tulajdonosok ugyanis gyermektelen idős emberek voltak, akik a környék összes gyerekét unokájukként szerették, és hagyták őket ott játszani.

Elszabadult a pokol, miután megjelent a dühös szomszéd

Az új lakókat hamar megkereste az egyik szomszéd anyuka, hogy a kicsik továbbra is bejárhatnak-e. A pár jófej volt, beleegyeztek – azzal a feltétellel, hogy a felelősség a szülőké, és ők nem fognak bébiszitterkedni. Hamarosan hetente vagy tucatnyi gyerek zsivaja töltötte be az udvart.

A konfliktus akkor kezdődött, amikor a férfi idős szülei idősek otthonába költöztek, és rájuk hagyták két imádott, idős pásztorkutyájukat. A jószágok napközben a kertben pihentek, a gyerekek imádták őket, a kerítésre pedig figyelmeztető táblák is kikerültek. Karácsony után azonban elszabadult a pokol. Egy addig ismeretlen nő rontott be a házaspárhoz, és torkaszakadtából üvölteni kezdett a feleséggel.

Kiderült, hogy a hatéves kisfia kutyakakiba nyúlt játék közben, az anyuka pedig ahelyett, hogy magába szállt volna, dührohamot kapott.

Közölte a feleségemmel, hogy ha nem szabadulunk meg a kutyáktól, a gyerekei nem jönnek át többet, ő pedig feljelent minket veszélyeztetésért

– mesélte a megdöbbent férj. A feleség persze azonnal elküldte a hisztis nőt a fenébe, mondván, ez meg sem történik, ha figyel a saját gyerekére.

Aláírást gyűjtött a szomszéd a kutyák ellen

A pofátlanság itt nem ért véget: a feldühödött anyuka hamarosan egy petícióval tért vissza, amit hat másik szomszéddal íratott alá, hogy követeljék a kutyák eltávolítását. A tulajdonosoknak ekkor telt be a pohár. Közölték, hogy a gyerekek előtt mostantól zárva a kapu, és lakatra tették a kertet. Bár a rendes szomszédok most könyörögnek, hogy gondolják meg magukat, a pár hajthatatlan: nem kockáztatnak a hálátlan emberek miatt – írja a Mirror.

Az internet népe teljesen kiakadt a követelőző anyuka viselkedésén. Az egyik hozzászóló így reagált az esetre: 

Valami komoly baj van azokkal az emberekkel, akik képesek aláírni egy petíciót, hogy mások szabaduljanak meg a jól nevelt, bezárt, idős kutyáiktól. Ez már túlmutat a pofátlanságon.

Egy másik kommentelő pedig tökéletesen rávilágított a helyzetre, és azonnal helyretette a lusta szülőket: 

Csak azért dühösek, mert elveszítették az ingyen bébiszittert és az ingyen játszóteret. Nem a te majmaid, nem a te cirkuszod.

 

