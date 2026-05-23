„Tüntesse el a dögöket, vagy feljelentem!” – Vérlázító dolgot követelt az anyuka a beköltöző pártól

Éveken át spóroltak, kuporgattak, mire egy 36 éves férfi és a felesége végre megvehették az álomotthonukat. Boldogságuk azonban nem tartott sokáig. Olyan elképesztő, vérlázító követeléssel állt elő a szomszédjuk alig pár nappal a beköltözés után, hogy a házaspárnak tátva maradt a szája a döbbenettől.

Teljesen kiakadt a szomszéd, miután a gyereke kutyakakiba nyúlt a magánterületen Fotó: T.Vyc / Shutterstock

A kiszemelt ingatlannak volt egy hatalmas, gyönyörű hátsó kertje, rajta lombházakkal és hidakkal. Az előző tulajdonosok ugyanis gyermektelen idős emberek voltak, akik a környék összes gyerekét unokájukként szerették, és hagyták őket ott játszani.

Elszabadult a pokol, miután megjelent a dühös szomszéd

Az új lakókat hamar megkereste az egyik szomszéd anyuka, hogy a kicsik továbbra is bejárhatnak-e. A pár jófej volt, beleegyeztek – azzal a feltétellel, hogy a felelősség a szülőké, és ők nem fognak bébiszitterkedni. Hamarosan hetente vagy tucatnyi gyerek zsivaja töltötte be az udvart.

A konfliktus akkor kezdődött, amikor a férfi idős szülei idősek otthonába költöztek, és rájuk hagyták két imádott, idős pásztorkutyájukat. A jószágok napközben a kertben pihentek, a gyerekek imádták őket, a kerítésre pedig figyelmeztető táblák is kikerültek. Karácsony után azonban elszabadult a pokol. Egy addig ismeretlen nő rontott be a házaspárhoz, és torkaszakadtából üvölteni kezdett a feleséggel.

Kiderült, hogy a hatéves kisfia kutyakakiba nyúlt játék közben, az anyuka pedig ahelyett, hogy magába szállt volna, dührohamot kapott.

Közölte a feleségemmel, hogy ha nem szabadulunk meg a kutyáktól, a gyerekei nem jönnek át többet, ő pedig feljelent minket veszélyeztetésért

– mesélte a megdöbbent férj. A feleség persze azonnal elküldte a hisztis nőt a fenébe, mondván, ez meg sem történik, ha figyel a saját gyerekére.

Aláírást gyűjtött a szomszéd a kutyák ellen

A pofátlanság itt nem ért véget: a feldühödött anyuka hamarosan egy petícióval tért vissza, amit hat másik szomszéddal íratott alá, hogy követeljék a kutyák eltávolítását. A tulajdonosoknak ekkor telt be a pohár. Közölték, hogy a gyerekek előtt mostantól zárva a kapu, és lakatra tették a kertet. Bár a rendes szomszédok most könyörögnek, hogy gondolják meg magukat, a pár hajthatatlan: nem kockáztatnak a hálátlan emberek miatt – írja a Mirror.