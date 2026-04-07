Orbán Viktor JD Vance látogatásáról: "Magyarország biztonsága garantált!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 13:53 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 14:11
Közös sajtótájékoztatót tartott az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.

Magyarországra érkezett JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktorral - akire az indulás előtti percekben barátként hivatkozott -, valamint közösen részt vegyenek az amerikai-magyar barátság napja alkalmából megrendezésre kerülő nagygyűlésen.

Orbán Viktor és JD Vance Budapesten
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor elsőként kiemelte: 35 éve járt utoljára alelnök itt az Egyesült Államokból, és 20 éve nem látogatott hozzánk onnan ilyen magas rangú politikus. Kiemelte: 2025 a rekordok éve volt a két ország együttműködésében. 

"A mai napon megerősítettük a stratégiai szintet elért együttműködésünket az űripari és védelmi területeken is" - húzta alá a miniszterelnök, aki ezt követően köszönetet mondott Trump elnöknek és az USA-nak, hogy kiállnak Magyarország mellett.

Magyarország biztonsága így garantált!

Orbán Viktor: Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad

A magyar miniszterelnök kiemelte: szót ejtettek arról is, hogy Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad. Ilyen helyzetben különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés. Hozzátette: Amerika béketörekvéseiről is beszéltek. "Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna" - utalt az orosz-ukrán háborúra. Rég béke lehetne Ukrajnában, ha Brüsszel nem akadályozná.

Orbán Viktor áttekintette az alelnökkel a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is, a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság kérdését. A két ország közt a stratégiai együttműködés a jövőben is fennmarad - zárta szavait a magyar kormányfő.

 

