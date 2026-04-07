JD Vance Brüsszelnek üzent: Hagyják békén Magyarországot!

Donald Trump jobbkeze, JD Vance Magyarországra látogatott, hogy sok sikert kívánjon Orbán Viktornak a választáson, illetve biztosítsa őt arról, hogy az Egyesült Államok támogatja őt. JD Vance a látogatásával a brüsszeli bürokratáknak is üzent, akik nem szeretik Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, és ártani akarnak a magyar gazdaságnak, mert a magyar emberek szuverén politikát választanak: Hagyják békén Magyarországot!
JD Vance szerint azért ilyen súlyos Európában az energiakrízis, mert nem követik Orbán Viktor politikáját – pedig inkább példát kéne venni Magyarországról.
Arról is beszélt az amerikai alelnök, hogy Magyarország egy 10 milliós ország, mégis sokkal jelentősebb, amit tesz a világban.
JD Vance fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a brüsszeli és ukrán beavatkozás, ami a választási kampány során történt, az a legrosszabb példája annak, hogy egy külső hatalom hogyan avatkozik bele egy szuverén kampány választási folyamataiba.
JD Vance szerint Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége sérüljön, mivel tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a tech cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, mert meg akarjak szabni, hogy milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.
JD Vance kiemelte, hogy a magyar választópolgároknak azt a kérdést kell feltenniük maguknak április 12-én, hogy ki szolgálja valóban az ő érdekeiket. Amerika Orbán Viktort támogatja!
