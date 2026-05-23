"A biztonsági embereket verte a víz" – Jason Statham orbitálisat bulizott Budapesten! A Bálnánál mindenki körülötte partizott

A munka néha lehet szórakozás is. Ezt már azok is tudják, akik A kém című film forgatása közben Jason Statham oldalán dolgoztak. Magyar Hollywood című cikksorozatunk második részében Burai Kálmán segítségével most arról számolunk be, mi is történt pontosan Budapesten, amikor a világhírű akciósztár nálunk munkálkodott következő kasszasikerén.

A Jason Statham-filmek egyik legszórakoztatóbb darabja A kém (Fotó: IMDb)

Jason Statham Budapesten

Burai Kálmán a The Plot Casting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. Múlt héten például arról számoltunk be, hogy milyen volt számára a szakma egyik legnagyobb legendája, Anthony Hopkins oldalán munkálkodni. Mostani történetünk azonban pár évvel később játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek marcona arcú királya, Jason Statham! De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani?

"A 2008-as gazdasági válság utáni időszakban a statiszta- és szereplőszervezés folyamata viszonylag könnyűnek bizonyult. Rengeteg ember volt munkanélküli, vagy szüksége volt úgynevezett mellékes jövedelemre, amit a filmes munkák maximálisan lehetővé tettek. Körülbelül 22 munkaügyi központtal tartottam kapcsolatot, akik eljuttatták a felhívást az emberekhez.

Olyan is volt, hogy kifejezetten szép embereket kellett toboroznunk, ezért bárokban kerestük a jóképű férfiakat, illetve csinos hölgyeket. Hoszteszlányok Jason Statham-pólóban szórólapoztak, mi pedig egy férfi kollégámmal biztosítottuk számukra a zökkenőmentes és biztonságos munkát. Egy szórakozóhelyről ki is dobtak bennünket, mert azon az estén hölgyek nem lehettek jelen. Megértettük, elfogadtuk, de vicces szituáció volt.

A Spy (A kém) című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak" – kezdte Kálmán, aki egy pillanatig akár osztozhatott is volna a rivaldafényen Hollywood kigyúrt sztárjával.

Burai Kálmán a The Plot Casting vezetőjeként számtalanszor kerül éles helyzetekbe (Fotó: Takács Ferenc)

"Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell-, derék- és csípőméret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsák be a fényeket és a kamerát, így nem a színészt „terheli” ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott.