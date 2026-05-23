"A biztonsági embereket verte a víz" – Jason Statham orbitálisat bulizott Budapesten! A Bálnánál mindenki körülötte partizott

A munka néha lehet szórakozás is. Ezt már azok is tudják, akik A kém című film forgatása közben Jason Statham oldalán dolgoztak. Magyar Hollywood című cikksorozatunk második részében Burai Kálmán segítségével most arról számolunk be, mi is történt pontosan Budapesten, amikor a világhírű akciósztár nálunk munkálkodott következő kasszasikerén.
Burai Kálmán a The Plot Casting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. Múlt héten például arról számoltunk be, hogy milyen volt számára a szakma egyik legnagyobb legendája, Anthony Hopkins oldalán munkálkodni. Mostani történetünk azonban pár évvel később játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek marcona arcú királya, Jason Statham! De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani?
"A 2008-as gazdasági válság utáni időszakban a statiszta- és szereplőszervezés folyamata viszonylag könnyűnek bizonyult. Rengeteg ember volt munkanélküli, vagy szüksége volt úgynevezett mellékes jövedelemre, amit a filmes munkák maximálisan lehetővé tettek. Körülbelül 22 munkaügyi központtal tartottam kapcsolatot, akik eljuttatták a felhívást az emberekhez.
Olyan is volt, hogy kifejezetten szép embereket kellett toboroznunk, ezért bárokban kerestük a jóképű férfiakat, illetve csinos hölgyeket. Hoszteszlányok Jason Statham-pólóban szórólapoztak, mi pedig egy férfi kollégámmal biztosítottuk számukra a zökkenőmentes és biztonságos munkát. Egy szórakozóhelyről ki is dobtak bennünket, mert azon az estén hölgyek nem lehettek jelen. Megértettük, elfogadtuk, de vicces szituáció volt.
A Spy (A kém) című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak" – kezdte Kálmán, aki egy pillanatig akár osztozhatott is volna a rivaldafényen Hollywood kigyúrt sztárjával.
"Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell-, derék- és csípőméret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsák be a fényeket és a kamerát, így nem a színészt „terheli” ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott.
Nemcsak Statham esetében volt nehéz megfelelő embert találni. 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek."
A világsikernek örvendő vígjáték forgatásán a csúcspont kétség kívül az volt, amikor a Bálna elé szervezett bulijelenet igazi partiba csapott át, naná, hogy Jason Stathammel a főszerepben!
"A Spy (A kém) forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A vígjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán Eurovíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi partyhangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehova, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben" – emlékezett vissza Burai, akinek későbbi felesége kivette a részét a szórakozásból, méghozzá egy olyan világsztár oldalán, mint Jude Law.
"Partyjelenet a Balatonnál is volt, ami egy exkluzív, elegáns képként jelent meg a filmben. Itt Jude Law volt a fókuszban. Normális pasinak bizonyult. Nekem ugyan nem volt vele közvetlen kontaktom, de a feleségem, aki akkoriban még modellként dolgozott, szerepelt ebben a jelenetben. Sokat mesélt arról, milyen jófej csapattal dolgozott együtt. Akkor még egyikünk sem tudta, hogy pár év múlva egy család leszünk...
A The Plot Casting történetét a rengeteg élmény és tapasztalat írta. A jelenben pedig ebből merítünk, miközben a titoktartás miatt természetesen csak élményeket és személyes sztorikat mesélhetek el. A filmezés olyan, mint egy mérgező párkapcsolat. Egy kollégám fogalmazott így a napokban. Sokszor fáj, bosszant és nehéz, de nélküle nem lehet élni" – zárta gondolatait Kálmán.
