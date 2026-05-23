„Függője vagyok annak, hogy megcsalom a feleségemet – más nőkkel bújok ágyba reggel, délben és este”

Egy házas férfi állítja, teljesen megszállottja lett a megcsalásoknak. Nyílt levelében őszintén vallott arról, hogy titokban más nőkkel találkozgat, és mára teljesen rászokott az online flörtök, az alkoholgőzös találkozók és az egyéjszakás kalandok adta izgalmakra.

A megcsalás sorozat önkontrollvesztéshez vezet

A férfi beszámolója alapján, elég néhány sejtelmes fotót megosztania az interneten, és máris özönlenek hozzá az érdeklődő nők. Az elmúlt egy évben fiatalabb és idősebb nőkkel is viszonyt folytatott. Rendszeresen edz, képben van a zenével és a világ történéseivel, így mindig könnyedén talál beszédtémát. A legbüszkébb azonban arra, hogy szerinte szinte bármelyik nőt képes ágyba csábítani. Elmondása szerint a randikon mindent bevet: bókokat, érzéki előjátékot. A nők gyakran azt mondják neki, hogy ő az ideális férfi, ő pedig látja rajtuk a rajongást. Ennek ellenére soha nem marad második randira.

Bevallása szerint egy második mobiltelefont is rejteget, amiről a felesége semmit sem tud. Nemrég még a munkából is kilógott, hogy délben egy olcsó motelben találkozzon egy nővel, este pedig már egy másik lánnyal töltötte az éjszakát, miközben otthon azt hazudta, dolgozik. Amikor flörtöl, csókolózik vagy lefekszik valakivel, szinte csak úgy forr a vérre. Majd a másik percben már verejtékben úszva ébred, és retteg attól, mit tett. Különösen akkor érzi magát bűnösnek, amikor a szerető felesége elmondja neki, mennyire imádja. A férfi nem érti, miért nem tud megelégedni azzal, amije otthon van.

A Daily Star szakértője, Jane O'Gorman az alábbiak szerint válaszolt a csalfa férj levelére: