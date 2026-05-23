„Függője vagyok annak, hogy megcsalom a feleségemet – más nőkkel bújok ágyba reggel, délben és este”

Egy házas férfi állítja, teljesen megszállottja lett a megcsalásoknak. Nyílt levelében őszintén vallott arról, hogy titokban más nőkkel találkozgat, és mára teljesen rászokott az online flörtök, az alkoholgőzös találkozók és az egyéjszakás kalandok adta izgalmakra.
A férfi beszámolója alapján, elég néhány sejtelmes fotót megosztania az interneten, és máris özönlenek hozzá az érdeklődő nők. Az elmúlt egy évben fiatalabb és idősebb nőkkel is viszonyt folytatott. Rendszeresen edz, képben van a zenével és a világ történéseivel, így mindig könnyedén talál beszédtémát. A legbüszkébb azonban arra, hogy szerinte szinte bármelyik nőt képes ágyba csábítani. Elmondása szerint a randikon mindent bevet: bókokat, érzéki előjátékot. A nők gyakran azt mondják neki, hogy ő az ideális férfi, ő pedig látja rajtuk a rajongást. Ennek ellenére soha nem marad második randira.
Bevallása szerint egy második mobiltelefont is rejteget, amiről a felesége semmit sem tud. Nemrég még a munkából is kilógott, hogy délben egy olcsó motelben találkozzon egy nővel, este pedig már egy másik lánnyal töltötte az éjszakát, miközben otthon azt hazudta, dolgozik. Amikor flörtöl, csókolózik vagy lefekszik valakivel, szinte csak úgy forr a vérre. Majd a másik percben már verejtékben úszva ébred, és retteg attól, mit tett. Különösen akkor érzi magát bűnösnek, amikor a szerető felesége elmondja neki, mennyire imádja. A férfi nem érti, miért nem tud megelégedni azzal, amije otthon van.
A Daily Star szakértője, Jane O'Gorman az alábbiak szerint válaszolt a csalfa férj levelére:
A társkereső alkalmazásokat sosem arra találták ki, hogy az emberek úgy használják őket, mint egy édességpultot vagy egy korlátlan svédasztalt. Ezek valódi emberek, akikkel találkozol. Nők érzésekkel és reményekkel. Olyan nők, akiket valószínűleg már korábban is sokszor megbántottak és cserbenhagytak.
Gondolom, nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ennek az őrületnek véget kell vetni. Ez nem fair a feleségeddel szemben, nem fair azokkal a nőkkel szemben sem, akik valódi szerelmet keresnek, és a mentális vagy szexuális egészségednek sem tesz jót.
Megértem, hogy csábító lehet még egy szeretőt megismerni és ágyba vinni, de valójában senkihez sem vagy őszinte. Csak hazudsz mindenkinek - saját magadnak is - , idegeneket használsz fel olcsó szexre, miközben hamis reményt adsz nekik, ami kegyetlen dolog.
Túlságosan el vagy telve saját magaddal, a saját szexuális kielégüléseddel és az önfontosságoddal. Kicsúszott a kezedből az irányítás. Igen, az első randis szex izgalmas és forró lehet, de ez az egész már messzire ment.
Arra kérlek, hogy még ma változtasd meg az életedet. Töröld a társkereső alkalmazásokat, és fordítsd meg az életed irányát. Légy őszinte a feleségeddel. Igen, valószínűleg hatalmas veszekedések lesznek, de joga van tudni, mi történt, hogy elmehessen orvoshoz és kivizsgáltathassa magát nemi betegségek szempontjából.
Az, hogy ezek után veled marad-e, teljesen bizonytalan, de nehéz együttérzést érezni a bűntudatod iránt, miközben ilyen felelőtlenül játszol mások érzéseivel. Talán ideje lenne rájönnöd, miért sodrod magad újra és újra ilyen önpusztító viselkedésbe
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.