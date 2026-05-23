Megint elvitték az Ötöslottó főnyereményét: 763 milliót kaszált valaki

Négy telitalálat nélküli sorsolást követően az Ötöslottón a 12, 33, 39, 53, 74-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosának igazán boldog hétvégéje lehet, hiszen a szombati sorsoláson 763 637 560 forintot nyert. A szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál, méghozzá az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.
Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.
