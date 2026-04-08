Fontos határidő jár le ma éjflélkor! Kár lenne lemaradnod róla

Ma, április 8-án éjfélor zárul a kormány által indított Nemzeti Petíció, vagyis már csak a mai nap áll rendelkezésre azok számára, akik még nem töltötték ki az íveket. A kezdeményezés az elmúlt hetekben jelentős figyelmet kapott, a részvétel hatalmas. A legutóbbi, néhány nappal ezelőtt közölt adatok alapján már közel kétmillióan küldték vissza a Petíciót, ami a korábbi nemzeti konzultációkhoz hasonló nagyságrendet jelez. A kampány intenzitása alapján a szám tovább emelkedhet, viszont Orbán Viktornak rád is szüksége van, most te is alakíthatod a saját hazád sorsát. Töltsd ki és küldd vissza minél előbb, ha eddig még nem tetted meg!

Nemzeti Petíció: így állíthatjuk meg, hogy a pénzünket az ukránoknak adják

A Nemzeti Petíció középpontjában több, a kormány által kiemelt politikai kérdés áll, köztük Magyarország és az Európai Unió viszonya, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontok. A kezdeményezés célja az, hogy közvetlen visszajelzést kapjon a lakosságtól ezekben a kérdésekben, és ezt a véleményt képviselje a hazai és nemzetközi politikai térben. A kérdések középpontjában az állt, hogy az ukránok háborúját a magyarok pénzéből finanszírozzák-e? Ehhez kapcsolódik a Tisza adócsomag-tervezete, ami ezt a célt szolgálja.

Az elmúlt hetek eseményei, Zelenszkij zsarolásai ráadásul rávilágítottak arra, hogy a Nemzeti Petíció kérdései aktuálisabbak, mint valaha. Erre hívja fel a figyelmet Hidvéghi Balázs, országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is Facebook-on közzétett posztjában:

Fenyegetések, zsarolások, ukrán aranykonvoj, kémügy: Zelenszkij és Brüsszel egy ukránpárti bábkormányt akar látni Magyarországon. Most igazán fontos, hogy kiálljunk a magyar önállóság és szuverenitás védelme mellett. Április 8-áig meghosszabbítottuk a Nemzeti Petíciót, mondjunk NEM-et és üzenjük meg Zelenszkijnek és Brüsszelnek is: Magyarország sorsáról csak a magyarok dönthetnek!

A magas részvétel erős politikai üzenetet jelent. A határidő közelsége miatt a következő napokban remélhetőleg még sokan úgy döntenek, hogy kiállnak a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Azok, akik az utolsó pillanatban döntenek a részvételről, ne hezitáljanak tovább!

A végleges számok legyenek minél magasabbak! Állítsuk meg Zelenszkij magyarok elleni rablóakcióját, ne adjuk neki oda a pénzünket!

Ne adjuk oda Zelenszkijnek a gyermekeink és az unokáink jövőjét!

Az már most látszik, hogy a Nemzeti Petíció, a korábbi hasonló kezdeményezésekhez hasonlóan széles körű figyelmet váltott ki. Nem csoda, hiszen a magyar bel- és külpolitika formálójává válnak azok, akik kitöltik. Ezért nem érdemes habozni, töltsd ki ide kattintva, te is válj a magyar történelem jelenbeli alakítójává.

