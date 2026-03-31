Orbán Balázs: A magyarok nem kérnek a tiszás energiatervből!

A balliberálisok által kitalált új kifejezés – az energiaátállási terv – Orbán Balázs szerint csak arról szól, hogy megmagyarázzák, miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni. „Szerintünk nem kell” – fűzte hozzá.

A baloldal elképzelése szerint, amint megnyerték a választást, azonnal leválnának az orosz energiáról, hiszen Zelenszkij nekik úgyse indítaná újra a vezetéket. Ugyanakkor – teszi hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója – ők is tudják, hogy orosz energia nélkül nincs védett ár, van viszont ezerforintos benzin, nincs rezsicsökkentés, van viszont háromszoros, négyszeres rezsiköltség, a finomítókat pedig át kell állítani, ami nagyon sok pénzbe kerül.

Orbán Balázs emlékeztet, a Tisza Párt cinikus húzása erre az lenne, hogy energiafüggetlenségi adót vetnének ki minden magyar ember megtakarítására.

Az április 12-i választás tétje immáron egyértelmű, akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk

– tette fel a kérdést.

A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell. Köszönjük szépen, sok sikert, tartsák meg maguknak meg a shelleseknek

– jegyezte meg végül Orbán Balázs.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány Istvánon kívül támadja a rezsicsökkenést Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.