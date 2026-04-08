Groteszk harmóniák: Környezetvédelem és mitológia a 86 éves magyar festőóriás legújabb kötetében

A magyar képzőművészet egyik legkülönlegesebb alakja, Galambos Tamás ismét bebizonyítja, hogy a művészet nem ismer korlátokat. Legújabb albuma, amely a 2025-ös egri életműkiállítás előfutáraként jelent meg, egy olyan univerzumot tár elénk, ahol a fanyar humor és a mély társadalmi felelősségvállalás kéz a kézben jár. A Groteszk harmóniák cím is ezt tükrözi.
Galambos művészete szervesen illeszkedik a mágikus realizmus hazai vonulatába. Olyan nevek mellett említik, mint Kondor Béla vagy Gross Arnold, mégis sikerült egy teljesen egyedi stílust teremtenie.
Képei nem csupán esztétikai élményt nyújtanak; minden egyes ecsetvonása mögött komoly üzenet rejlik.
A kiadvány nem kevesebb, mint 227 alkotást vonultat fel, átfogó képet adva a Munkácsy-díjas festő több évtizedes munkásságáról. Feledy Balázs művészeti író pedig segít megfejteni a Galambos-képek mögött rejlő többrétegű szimbolikát.
Ez a kötet kötelező darab minden művészetkedvelő számára, aki szeretne elmerülni egy olyan világban, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak, miközben fontos kérdésekre kapunk válaszokat.
