Groteszk harmóniák: Környezetvédelem és mitológia a 86 éves magyar festőóriás legújabb kötetében

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 11:39
pesti vigadógalambos tamás
A Pesti Vigadó ad otthont az év egyik legfontosabb művészeti eseményének. Bemutatják Galambos Tamás Munkácsy-díjas festőművész életművét összefoglaló, Groteszk harmóniák című kötetét.
A magyar képzőművészet egyik legkülönlegesebb alakja, Galambos Tamás ismét bebizonyítja, hogy a művészet nem ismer korlátokat. Legújabb albuma, amely a 2025-ös egri életműkiállítás előfutáraként jelent meg, egy olyan univerzumot tár elénk, ahol a fanyar humor és a mély társadalmi felelősségvállalás kéz a kézben jár. A Groteszk harmóniák cím is ezt tükrözi.

A Groteszk harmóniákat a Pesti Vigadóban mutatják be, majd a kötet a helyszínen meg is vásárolható. / Fotó: ErdosAranka / 

Társadalmi görbe tükör és mágikus világok alkotta groteszk harmóniák

Galambos művészete szervesen illeszkedik a mágikus realizmus hazai vonulatába. Olyan nevek mellett említik, mint Kondor Béla vagy Gross Arnold, mégis sikerült egy teljesen egyedi stílust teremtenie. 

Képei nem csupán esztétikai élményt nyújtanak; minden egyes ecsetvonása mögött komoly üzenet rejlik.

A kötetben feltáruló legfontosabb témakörök:

  • Környezetvédelem: A művész festményein gyakran jelenik meg az ember és a természet törékeny kapcsolata, figyelmeztetve minket közös felelősségünkre.
  • Társadalomkritika: Aprólékos, néha groteszk figurái a modern kor fonákságait, az emberi kapcsolatok furcsaságait mutatják be sajátos, ironikus látásmóddal.
  • Mitológia és misztikum: Alkotásai gyakran merítenek ősi regékből, amelyeket modern környezetbe helyezve tesz aktuálissá.
Galambos Tamás, Munkácsy Mihály-díjas festőművész Fotó: Lénárt Márton / Heol.hu / 

Életmű 227 képben

A kiadvány nem kevesebb, mint 227 alkotást vonultat fel, átfogó képet adva a Munkácsy-díjas festő több évtizedes munkásságáról. Feledy Balázs művészeti író pedig segít megfejteni a Galambos-képek mögött rejlő többrétegű szimbolikát.

Ez a kötet kötelező darab minden művészetkedvelő számára, aki szeretne elmerülni egy olyan világban, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak, miközben fontos kérdésekre kapunk válaszokat.

 

