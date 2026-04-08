Orbán Viktor: „Győzni fogunk természetesen!"

Súlyos bajok jönnek a világgazdaságban, kulcskérdés lesz a jegybanki és a költségvetési politikák összehangolása. Dolgozom azon, hogy ez az összehangoltság meglegyen – jelentette ki a miniszterelnök kedden az Ultrahang adásában, ahol Király Tamással beszélgetett.

Kijelentette:

„Győzni fogunk természetesen, győzni akarunk, meg sok mindent mondok, ami a győzelemről szól, de mindig úgy, hogy az az emberek döntéseként jöhet csak létre” – közölte. Kézmozdulata azt jelentette, hogy ez egy nyílt csata, a csata vége pedig könnyebb, mint egy vagy inkább három hónappal korábban volt

– fűzte hozzá.

A kormányfő „marhaságnak” nevezte azt, hogy egy választási vereség esetén nem adja át a hatalmat. Azt mondta, 16 évig volt az ellenzék egyik vezetője, és 20 évig miniszterelnök, nincs senki az európai politikában, aki annyiszor nyert és vesztett volna választást, mint ő - írja a Ripost.

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ha a választás eredményéből kifolyólag mégis koalíciós kényszer lenne a Fideszen, érezne-e magában elég erőt egy koalíciós kormány vezetéséhez, azt mondta, a Fideszben minden ilyen döntést közösen szoktak meghozni.

„Ha lesz egy helyzet a választást követően, le fog ülni a vezérkarunk, 8–10 ember, aki szokott, megbeszéljük, hogy mi legyen” – tette hozzá, megjegyezve, ő ott elmondaná, mit szeretne, a többiek elmondanák, szerintük mit kell csinálnia, és akkor megegyeznének.

Jelezte ugyanakkor: a kétharmad kényelmes többség, ha választhatna, „ilyen öreguras többséget” kérne, de ha harcolni kell, és elő kell rántani a kardot, s naponta kell koalíciós csatákat vívni, és a közösség azt gondolja, hogy nincs jobb ötlete, mint hogy ő csinálja, akkor megcsinálja.

„Én katona vagyok, nekem nincs karrierem, nekem nincs politikai pályám, nekem szolgálati időm van. Mindig is így tekintettem erre. Ahogy öregszem, meg egyre inkább így tekintek”

– hangsúlyozta.

A kormányfőt Király Tamás megkérdezte arról a kézmozdulatról, amit akkor tett, amikor az amerikai alelnök a keddi közös sajtótájékoztatójukon arról beszélt, hogy Orbán Viktor megnyeri a választásokat. A riporter szerint az ellenzéki sajtó ebből arra következtetett, hogy a miniszterelnök is érzi, el fogják veszíteni a választásokat.