Orbán Viktor: nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!

Lezárult az országjárás dunaújvárosi állomása, és Orbán Viktor ma este már indul is Brüsszelbe.

Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz

"Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására! Ha nincs olaj, nincs pénz" - írta Facebook-posztjában a kormányfő, amelyben dunaújvárosi beszédének egy részletét emelte ki, ahol elhangzik, hogy a holnapi miniszterelnöki csúcson újra megerősíti: nem hajlandó teljesíteni Zelenszkij követeléseit.