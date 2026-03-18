Orbán Viktor: nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!

Lezárult az országjárás dunaújvárosi állomása, és Orbán Viktor ma este már indul is Brüsszelbe.
"Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására! Ha nincs olaj, nincs pénz" - írta Facebook-posztjában a kormányfő, amelyben dunaújvárosi beszédének egy részletét emelte ki, ahol elhangzik, hogy a holnapi miniszterelnöki csúcson újra megerősíti: nem hajlandó teljesíteni Zelenszkij követeléseit.
