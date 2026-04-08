Robbantani akart: 46 iskolának küldött fenyegető üzenetet a borsodi tini

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt, miután robbantással riogató e-maileket küldött iskoláknak.

Robbantással fenyegetőzött a borsodi tini

A vádirat szerint a fiú a 2024/2025-ös tanévben egy Tiszaújváros középiskolájának tanulója volt, azonban csak néhány napot járt be, majd 2024 szeptemberének második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott.

Robbantással fenyegetett

A vád szerint televíziós hírműsorokból merített ötletet, és elhatározta, hogy fenyegető e-maileket küld az iskolájának. 2025 január végén, borsodi lakóhelyéről mobiltelefon segítségével küldte el az első üzenetet, amelyben azt állította, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az intézményben, és a muszlimok elleni támadások miatt akarnak bosszút állni.

A fenyegetés miatt az iskola értesítette a hatóságokat: a rendőrség és a katasztrófavédelem átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, azonban robbanóanyagot nem találtak.

A fiú azonban nem állt meg egyetlen intézménynél. Az ügyészség szerint összesen 46 oktatási intézménynek küldött hasonló tartalmú e-maileket azzal a céllal, hogy megfélemlítse a diákokat, tanárokat és családtagjaikat. A fenyegetések következtében 30 iskolában rendeltek el kiürítést, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatallal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, valamint pártfogó felügyelet elrendelését. Emellett külön magatartási szabályként előírnák számára, hogy vegyen részt a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozásokon – írja a Magyarország ügyészsége.