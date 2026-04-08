BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Robbantani akart: 46 iskolának küldött fenyegető üzenetet a borsodi tini

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 12:05
Több tucat oktatási intézményt fenyegetett robbanószerkezetek elhelyezésével egy fiatalkorú fiú Borsodban. Az ügyészség terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt emelt vádat ellene.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt, miután robbantással riogató e-maileket küldött iskoláknak.

Fotó: Gé / MW

A vádirat szerint a fiú a 2024/2025-ös tanévben egy Tiszaújváros középiskolájának tanulója volt, azonban csak néhány napot járt be, majd 2024 szeptemberének második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott.

Robbantással fenyegetett

A vád szerint televíziós hírműsorokból merített ötletet, és elhatározta, hogy fenyegető e-maileket küld az iskolájának. 2025 január végén, borsodi lakóhelyéről mobiltelefon segítségével küldte el az első üzenetet, amelyben azt állította, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az intézményben, és a muszlimok elleni támadások miatt akarnak bosszút állni.

A fenyegetés miatt az iskola értesítette a hatóságokat: a rendőrség és a katasztrófavédelem átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, azonban robbanóanyagot nem találtak.

A fiú azonban nem állt meg egyetlen intézménynél. Az ügyészség szerint összesen 46 oktatási intézménynek küldött hasonló tartalmú e-maileket azzal a céllal, hogy megfélemlítse a diákokat, tanárokat és családtagjaikat. A fenyegetések következtében 30 iskolában rendeltek el kiürítést, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatallal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, valamint pártfogó felügyelet elrendelését. Emellett külön magatartási szabályként előírnák számára, hogy vegyen részt a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozásokon – írja a Magyarország ügyészsége.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
