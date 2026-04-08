Orbán Viktor: mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy "az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen."
A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz.
Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás!
- fogalmazott a miniszterelnök.
