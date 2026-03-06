Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szijjártó Péter bejelentette: ismét több száz magyar térhet haza a Közel-Keletről

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 11:05
Folyamatosan térhetnek haza a háború miatt Közel-Keleten rekedt magyarok.

Szijjártó Péter rendszeresen számol be arról, milyen ütemben indulnak járatok az egyik pillanatról a másikra háborús övezetté vált Közel-Keletről. 

"Továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légterek jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten. Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt. A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek. Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sharm-el-Sheikh-ből, fedélzetén 70 fővel. Térségbeli nagykövetségeink továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, konzuli részlegeink folyamatosan állnak a térségben rekedtek rendelkezésére" - írta közösségi oldalán péntek délelőtt.

Ide kattintva arról lehet olvasni, milyen segítséget kaphatnak a Közel-Keleten rekedtek.

 

