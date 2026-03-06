Kunu Márió végleg szakított Kávétejszínnel: „Megviselt lelkileg, hogy hol együtt volt, hol külön!"

Kunu Márió szerelmi élete még a legnagyobb rajongóknak is követhetetlenné vált az utóbbi időben. 11 év után elvált feleségétől, Kunu Alexandrától, akivel a rapper hűtlensége rombolta le a kapcsolatot. Mikor még ki sem mondták a hivatalos válást, a zenész már egy barna szépség mellett vigasztalódott, ő volt Czakó Emília Kávétejszín. A fiatal modell és Márió között valóságos se veled, se nélküled kapcsolat alakult ki, melyet most véglegesen lezártak.

Sokadszorra szakított Kunu Márió és párja (Fotó: Instagram / Kunu Márió)

Kunu Márió és Kávétejszín végleg szakított

A botrányhős rapper a Borsnak nyilatkozott a szakítás után, amely mélyen megviselte őt.

Szakítottunk Emíliával, ezúttal végleg. Engem nagyon megviselt az, ami köztünk történt, hol együtt voltunk, hol külön. Ennek véget kellett vetni

– mesélte Márió, majd hozzátette, hogy tisztelettel tekintenek egymásra, jó viszonyban váltak el.

A szerelmesek kapcsolatának az énekes elmondása szerint a fiatal modell féltékenysége vetett véget. Márió úgy érezte, a korkülönbség közéjük áll.

„Én egy 11 éves kapcsolat után szaladtam bele gyorsan egy olyanba, ami csak a korkülönbség és a felfogásunk miatt nem működött” – kezdte a Borsnak a zenész.

Márió kapcsolatának Kávétejszínnel, az alig 20 éves modell féltékenysége vetett véget

(Fotó: Instagram / Kunu Márió)

Kunu Márió családja hiányával küzd

Nagyon szerettem Emíliát, viszont ez nem volt elég. Rengeteget féltékenykedett, nem vette jó néven, hogy nem minden koncertre tudunk együtt elmenni, hogy el kell mennem és dolgoznom kell. Nekem nem arról szól az életem, hogy bemegyek az irodába és aztán haza, én zenélek, stúdiózok, fellépek. Közben körülvesznek a fiúk, a nők, bulizunk, közben beesik egy kis iszogatás és ezzel Emília nem tudott megbirkózni

– árulta el lapunknak Márió.

A "Kimaradás" és a "Rajosan" énekese őszintén vallott arról, hogy jelenleg egy nehéz időszakon megy keresztül családja elvesztése miatt.

„Család nélkül maradtam, és ez nagyon nehéz. Én olyan nőt keresek, aki az életemet elfogadja, tiszta szívvel szereti a kisfiamat és hasonló az érzelmi intelligenciánk. Amíg ezt a nőt nem találom meg, maradok a zenélésnél” – mondta a rapper, aki hamarosan kiadja következő albumát, amellyel turnéra indul.