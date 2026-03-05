Iráni háború – Az Exatlon sztárja végignézte Dubaj bombázását: „Láttuk a becsapódást, a robbanást közvetlen közelről"

Dubaj bombázása elől először a sivatagba menekült a világbajnok wakeboardos, Orbán Olivér, aki többedmagával egy sátorban húzta meg magát. Az iráni háború miatt nem érezték biztonságban magukat, így összepakoltak és elindultak a sivatagon át, hogy valamilyen módon hazaérjenek. Az Exatlon Hungary Bajnoka már Budapesten mesélt az átélt rakétatámadásról, amit konkrétan premier plánban néztek végig egy kilátó tetejéről.

Az iráni háborúból haza menekült az Exatlon sztárja, Orbán Olivér (jobbról a második) (Fotó: TV2)

Iráni háború: Orbán Olivér Oman felé indult haza

Négy napra utazott Dubajba az Exatlon sztárja, amiből végül nyolc nap lett. Közben pedig kitört az iráni háború, Olivér szeme láttára érte rakétatámadás az egyik szállodát.

„Nekem az egyik kedvenc városom Dubaj, kapóra jött, hogy kint élő barátom meghívott, látogassam meg, rémálom lett belőle” – mesélte már itthon, biztonságban az élsportoló.

Bent voltunk a városban, a Pálmán és éppen a Palm Wiew-n, egy kilátóban voltunk, amikor látom, hogy jön egy repülőszerű valami, ami ugye egy drón volt, ami aztán belecsapódott a szállodába, konkrétan végignéztük a becsapódást, a robbanást, a füstöt, mindent, ezt így ilyen közelről átélni nagyon félelmetes volt! Nagyon megijedtünk, tudtuk, hogy nem akarunk maradni, már el is kezdtük keresgélni a környező országokat, merre lehet menni. Mivel Omanban nincs amerikai támaszpont, amit bombázhatna Irán, így oda indultunk.

Orbán Olivér Dubaj után Oman felé vette az irányt (Fotó: TikTok/Orbán Olivlér)

Horror árú repülőjegy után rémálom a levegőben

Mint ahogy arról elsőként írtunk, Orbán Olivérék a sivatagba menekültek, ahol egy sátorban aludtak meg éjszaka Hatta városában többedmagukkal. Mivel rengetegen menekültek ugyanarra, ez volt az egyetlen szállás.