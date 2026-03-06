Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pattanásig feszült hangulat a követségnél: Tóth Gabi az első sorban küzdött a magyarokért!

ukrán dráma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 17:56
Nemzeti Ellenállás MozgalomTóth GabiSzijjártó Péter
Hatalmas tömeg gyűlt össze az ukrán nagykövetség épülete előtt, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációján közösen ítéljék el az országot érő külföldi nyomásgyakorlást. Az eseményen a harcias véleményét büszkén vállaló Tóth Gabi is az első sorokban követelt összefogást, hangsúlyozva, hogy a magyarok szabadsága és biztonsága nem lehet politikai játszmák tárgya.
Bors
A szerző cikkei

Forrtak az indulatok a budapesti ukrán nagykövetség előtt: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) péntek délutánra hirdetett demonstrációt, hogy közösen emeljék fel szavukat az országot érő ukrán zsarolás és a fenyegető kijevi üzenetek ellen. A helyszínen, az Istenhegyi úton már a kezdés előtt hatalmas volt a tömeg, a hangulat pedig pattanásig feszült. Nemcsak a politikai élet szereplői, de a hazai közélet egyik legmeghatározóbb és legelszántabb alakja, Tóth Gabi is megjelent a demonstrálók soraiban, hogy jelenlétével is nyomatékosítsa: a magyar nemzet nem hagyja magát megfélemlíteni.

Tóth Gabi egyértelműen jelezte mit gondol.
Tóth Gabi kiállása példamutató volt a mai demonstráción (Fotó: Bors)

Tóth Gabi ezúttal sem hátrált meg: Nem kér az ukrán fenyegetésből

A pénteki tüntetésen az énekesnő nemcsak a tömegben foglalt helyet, hanem markáns véleményét is megosztotta a Borssal. A tőle megszokott szenvedéllyel beszélt arról, miért érezte kötelességének, hogy ott legyen a demonstrálók első soraiban:

Azt gondolom, hogy itt van az a pont, ahol most már össze kell fognunk. Nagyon fontos, hogy pártpolitikától függetlenül minden magyarnak fontos legyen ez az ügy. Ez most nem a Fideszről vagy a Tiszáról szól, hanem a magyar emberekről

 – jelentette ki határozottan az énekesnő, majd hozzátette: „Elfogadhatatlan, hogy valaki egy politikai döntés vagy a kampány hátráltatása miatt blokkoljon olyasmit, amihez nincs joga. Vannak pártok, akik hallgatnak, de számomra ez a ’vétkesek közt cinkos, aki néma’ elv alapján működik"

Elképesztő mennyiségű ember gyűlt össze a demonstráció miatt.
Óriási tömeg gyűlt össze a tüntetésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

A haza sorsa mindenek előtt

Tóth Gabi nem rejtette véka alá azt sem, hogy komolyan aggódik az ország biztonságáért, és szerinte sokan még mindig nem látják a valós veszélyt. Úgy véli, a fenyegetések árnyékában az összefogás az egyetlen fegyverünk:

Hallhatta mindenki, hogy a miniszterelnök urat elég komolyan megfenyegette Zelenszkij. Sokan azt hiszik, hogy a háborús veszély csak egy kampányszlogen, de ez nem így van: nagyon közel vagyunk hozzá. Össze kell fognunk

– szögezte le a Megasztár mestere.

Szijjártó Péter beszéde feltüzelte az embereket

A demonstráción Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt, tovább erősítve a kormányzati álláspontot, miszerint Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya. A tömeg „Nem félünk!” és „Magyarország a magyaroké!” skandálással válaszolt a szónokoknak, miközben a nagykövetség épületét rendőrsorfal védte. Tóth Gabi jelenléte láthatóan sokakat fellelkesített: a tüntetés végén tucatnyian vártak rá egy közös fotóra vagy egy bátorító szóra. Az énekesnő ismét bebizonyította, hogy ha a nemzeti érdekekről van szó, ő nem csupán a színpadon vállalja a véleményét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu