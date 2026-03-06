„Szinte a fejünk felett semmisítettek meg egy támadást” – Végre hazatért a Dubajban rekedt Szarvas Andi

Ahogy a Bors is megírta, az egykori szépségkirálynő, Szarvas Andi férjével és kislányukkal együtt utazott Dubajba, amikor a közel-keleti helyzet eszkalálódott, ezért az öbölmenti országok repülőtereit lezárták. A csinos celeb kint rekedt a családjával, és még akkor sem volt biztos benne, hogy sikerült hazatérniük, mikor már a repülőgépen ültek.

Szarvas Andi / Fotó: Szabolcs László

Az utolsó pillanatig semmi nem volt biztos, sőt, még a repülőn ülve sem. Másfél órát ültünk még a repülőn, mire elindult, miközben mi attól féltünk, nehogy bejelentsék, hogy újra lezárják a légteret. Ráadásul mi egy olyan részen ültünk, ahol nem volt ablak… Aztán végre elindultunk. Nekem pedig végig az a gondolat járt a fejemben, hogy csak érjünk már ki az országból, nehogy lelője valaki a gépet

– mesélte Szarvas Andi, akit nagyon megvisel a háborús helyzet.

Szarvas Andi elárulta, hogy felkészültek a menekülésre, ugyanis bevásároltak és úgy pakolták a holmijaikat, hogy külön legyenek a létfontosságú dolgaik. Érthető módon végig bennük volt a félelem, hiszen az elmondása szerint volt, hogy szinte a fejük felett semmisítettek meg egy támadást Dubajban:

Lementünk a medencéhez, mert egy kisgyerekkel nem lehet egész nap bezárva lenni egy kis szobában. De állandóan néztünk felfelé. Hol vadászgép jött, hol hallottunk rakétát és folyamatosan figyeltük, mikor kell esetleg menni. De láttuk is a légvédelmi rakéták bevetését, volt példa arra, hogy szinte a fejünk felett semmisítettek meg egy támadást. Főleg hajnalban rendszeresen voltak, olyan hangos volt, mintha tűzijátékot durrogtatnának.

Szerencsére épségben hazaértek Magyarországra Szarvas Andiék, akik jóval hosszabb időnek élték meg ezt a pár napot a stressz miatt.