Visszarendelték a háborús frontvonal közelébe a magyar focistát

A szombat óta tomboló iráni-izraeli háború miatt szerdáig Tel-Avivban rekedt a Hapoel Petah-Tikva magyar légiós labdarúgója, Koszta Márk. Amint azt menedzserétől, Ivan Radostól megtudtuk, a 28 éves csatár csütörtökön napközben Izraelből szárazföldi úton előbb Jordániába utazott, majd repülővel Budapestre érkezett. Koszta ügynöke, Ivan Rados elmondta, az izraeliek máris visszarendelték a magyar focistát.
Beszéltem Márkkal, aki elmondta, hogy kedden újra köteles megjelenni Tel-Avivban, mert a klubja visszarendelte az edzésekre. Hogy utazik-e vagy sem, ez teljesen bizonytalan, függ a háborús események alakulásától. Ezen a héten szerdán is tréninget vezényeltek volna nekik Tel-Avivban, de az iráni rakéta- és dróntámadás miatt végül elhalasztották
– árulta el a Borsnak Rados.
A 29 éves Koszta Márk szeptember óta az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva csapatában játszik.
