Ők lesznek a nőnap sztárjai: ez a 3 csillagjegy kapja a legtöbb figyelmet március 8-án

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ha hihetünk az asztrológiai jóslatoknak, 3 csillagjegynek elképesztő szerencsében lesz része. Kellemes csalódások sorozata és fürkésző szempárok várnak rájuk. Íme a nőnapi horoszkóp nyertesei!

Nőnapi horoszkóp előrejelzés: ezeknek a csillagjegyeknek csodásan telik majd március 8.

Fotó: Dasha Petrenko / 123RF

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot.

Ez a nap minden nő számára különleges, de 3 jegy fog csak igazán tündökölni.

A horoszkóp szerint minden tekintet rájuk szegeződik majd.

Nőnapi horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek igazán emlékezetesen telik majd március 8-a

Halak csillagjegy

A Halak jegyben született nő túlragyog majd mindenkit ezen a napon, hiszen még javában tart a Halak hava, így alapvetően is sok erő áramlik felé, és rengeteg reflektorfényt kap ebben az időszakban. A nőnapi horoszkóp előrejelzései szerint teljesen feltöltődik majd. Képes lesz tisztán látni saját érzéseit és vágyait. Annak ellenére, hogy korábban úgy érezhette, kételkedik magában, most környezete is visszaigazolást ad majd neki arról, mennyi csodás értéket képvisel és ad a világnak. Március 8-a tökéletes alkalom lesz a Halaknak arra, hogy kötöttségek és feszültségek nélkül megélhesse boldogságát és megünepelhesse az utóbbi időszakban elért fejlődését, ami idáig eljuttatta.

Rák csillagjegy

A Ráknak az elmúlt hetek a belső önvizsgálatról szóltak. Rengeteg dolgot sikerült átrágnia az életével kapcsolatban, és most végre kezd benne kirajzolódni a kép arról, merre tart az élete. Nőnapon ez az önismereti folyamat véget ért és meghozza a gyümölcsét. A csillagjegyet ez hihetetlen önbizalommal tölti majd fel, amit egész környezete látni fog majd rajta. De az is elképzelhető, hogy egy fontos személy fedezi fel csak igazán kirobbanó erejét és megváltozott kisugárzását. Talán épp az, akire a Rák vágyott. Figyelme még felemelőbbé teheti majd számára a március 8-ai napot.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek már most is lendületben van, de a nőnapi horoszkóp szerint szerencséje csak március 8-án lesz. Azonban nem egyszerű szerencseszériáról van szó. Az Ikrek tudatossága is szerepet játszik sikerében. A jegy most újraértékeli kapcsolatait: átgondolja, ki az, aki valóban pozitív hatást gyakorol rá, és ki az, akit ideje lenne elengednie. A döntések felszabadítóan hatnak majd rá. Ezek a felismerések segítik hozzá az új énjéhez, akivel nőnapon találkozik majd először. Ez az Ikrek egy sokkal magabiztosabb, céltudatosabb és igen, feltűnőbb énje lesz, akiről senki sem lesz képes levenni a szemét. De neki ez fel sem fog tűnni, hiszen olyan határozottsággal vág majd neki az új életnek, hogy nem lesz többé szüksége mások visszajelzésére.