Hihetetlen: a rendőrség nevében próbálkoznak a csalók, erre figyelj

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 17:58
Újabb csalók a láthatáron. Ezúttal az adathalászok a rendőrség nevében kérnek díjbefizetést.

Az adathalászok a rendőrség nevével visszaélve próbálják megszerezni a bankkártya adatokat. A rendőrség most figyelmeztet, hogy senki ne nyissa meg a csaló weboldalt! 

A rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok
A rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok
Illusztráció: Maderla / Shutterstock 

Az adathalászok a rendőrség nevében szedik be a bírságot

Újabb csalási módszerrel próbálják meg a csalók megszerezni a bankkártya adatokat. Ezúttal a rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok, a rendőrség figyelmeztetést adott ki:

Adathalász csalók a rendőrség nevével visszaélve, a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül próbálnak bankkártya adatokat megszerezni, és valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel hatóságunk nevében az érintetteket. 

A személyes és banki adataik védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portáljának elérése kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával történjen. 

Kérjük, hogy a magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen! - áll a Police.hu közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
