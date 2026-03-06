Hihetetlen: a rendőrség nevében próbálkoznak a csalók, erre figyelj

Az adathalászok a rendőrség nevével visszaélve próbálják megszerezni a bankkártya adatokat. A rendőrség most figyelmeztet, hogy senki ne nyissa meg a csaló weboldalt!
Újabb csalási módszerrel próbálják meg a csalók megszerezni a bankkártya adatokat. Ezúttal a rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok, a rendőrség figyelmeztetést adott ki:
Adathalász csalók a rendőrség nevével visszaélve, a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül próbálnak bankkártya adatokat megszerezni, és valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel hatóságunk nevében az érintetteket.
A személyes és banki adataik védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portáljának elérése kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával történjen.
Kérjük, hogy a magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen! - áll a Police.hu közleményében.
