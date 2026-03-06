Hihetetlen: a rendőrség nevében próbálkoznak a csalók, erre figyelj

Az adathalászok a rendőrség nevével visszaélve próbálják megszerezni a bankkártya adatokat. A rendőrség most figyelmeztet, hogy senki ne nyissa meg a csaló weboldalt!

A rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok

Illusztráció: Maderla / Shutterstock

Az adathalászok a rendőrség nevében szedik be a bírságot

Újabb csalási módszerrel próbálják meg a csalók megszerezni a bankkártya adatokat. Ezúttal a rendőrség nevével élnek vissza az adathalászok, a rendőrség figyelmeztetést adott ki:

Adathalász csalók a rendőrség nevével visszaélve, a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül próbálnak bankkártya adatokat megszerezni, és valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel hatóságunk nevében az érintetteket.

A személyes és banki adataik védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portáljának elérése kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával történjen.

Kérjük, hogy a magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen! - áll a Police.hu közleményében.