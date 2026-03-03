Milyen segítséget kaphatnak a Közel-Keleten rekedtek? Íme a lista!

Állami és szolgáltatói segítség is elérhető azok számára, akik a közel-keleti háború miatt külföldön ragadtak. Mutatjuk melyek ezek és hogyan lehet őket igénybe venni!
A három legnagyobb magyar szolgáltató rendkívüli roamingkedvezményeket vezetett be 2026. február 28-tól (várhatóan március 7-ig), hogy a kint lévők elérhessék családtagjaikat és a hatóságokat.
|Szolgáltató
|Kedvezmény
|Érintett országok
|Aktiválás módja
|Telekom
|15 GB extra adat
|Bahrein, Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar
|Telekom app/fiók (utólag jóváírják)
|Yettel
|5 GB extra adat
|Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Omán, Katar
|Yettel app (azonnal aktiválódik)
|One
|Világ Napijegy
|Irán, Irak, Szíria, Kuvait / Emírségek, Izrael, Szaúd-Arábia
|Applikációban; feltöltőkártyásoknak +10 000 Ft egyenleg
A Dubajban és Abu-Dzabiban rekedt turisták számára az Egyesült Arab Emírségek (UAE) kormánya példátlan segítséget nyújt: azoknak, akik a légtérzár miatt nem tudnak ezekből az országokból hazautazni azt tanácsolják, ne jelentkezzenek ki a hotelből. Az ottani hatóságok ugyanis utasították a szállodákat a foglalások meghosszabbítására, a költségeket pedig a hotelek közvetlenül az állam felé számlázzák. Ez a tranzitutasokra is vonatkozik, akiket a reptér közeli szállodákban helyeznek el. Sőt, az Emírségek nem csak a szállás költségeit vállalja át, hanem az étkezést is állják. A GCAA (Helyi Légügyi Hatóság) közleménye szerint a kormány átvállalja a kint rekedt turisták napi háromszori étkezését és a mosatási költségeit is a kijelölt hotelekben.
A biztosítók alapesetben nem fizetnek háborús károkra, de a CLB biztosítási alkusz és a MABISZ tájékoztatása szerint van néhány fontos kivétel: ha az induláskor az ország még biztonságos besorolású volt, és a háború kint tartózkodás alatt tört ki, a biztosítók többsége fedezi a sürgősségi orvosi ellátást. Emellett az asszisztencia-szolgáltatások is igénybe vehetők. A diszpécserek meg tudják mondani melyik kórház üzemel, melyik útvonal járható, és segíthetnek a logisztikai szervezésben, még ha pénzt nem is utalnak azonnal.
A háborús légtérzár vis maior (elháríthatatlan külső ok), így a légitársaságok nem kötelesek a szokásos kártérítést (pl. a 600 eurós átalányt) kifizetni. Ugyanakkor ingyenes átfoglalás vagy visszatérítési kötelezettségük van. A legtöbb nagy cég (Emirates, Qatar, Wizz Air, Lufthansa) felajánlja a jegyek ingyenes módosítását későbbi időpontra vagy a teljes vételár visszatérítését.
A Konzuli Szolgálat és a konzuli védelem ebben kritikus helyzetekben az egyetlen hivatalos kapocs a hazatéréshez. Aki még nem tette meg, az regisztráljon konzuli védelemért a Konzinfo Ügysegéd oldalon vagy a Konzinfo Utazom appban. Ennek köszönhetően a kint rekedtek első kézből kaphatnak információkat a mentesítő járatokról és tájékoztatást a biztonságos gyülekezési pontokról, valamint szükség esetén ideiglenes úti okmányt is kiállítanak.
Március 4-én és 5-én is úgynevezett repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból-jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság Órája című műsorban. „Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül”- tette hozzá.
