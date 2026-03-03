Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milyen segítséget kaphatnak a Közel-Keleten rekedtek? Íme a lista!

közel-kelet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:10
roamingháború
A napokban kialakult háborús helyzet miatt több ezer magyar turista rekedt a térségben. A lezárt légterek és törölt járatok káoszában az alábbi konkrét segítségekre számíthatnak a közel-keleti térségben tartózkodók.
Bors
A szerző cikkei

Állami és szolgáltatói segítség is elérhető azok számára, akik a közel-keleti háború miatt külföldön ragadtak. Mutatjuk melyek ezek és hogyan lehet őket igénybe venni!

Március 1-én újabb háború tört ki a közel-keleten.
Mutatjuk, milyen segítségre számíthatnak a Közel-Keleten rekedtek. Fotó: Altaf Kadri / MTI

Ingyen mobilnetet kapnak a Közel-Keleten rekedtek

A három legnagyobb magyar szolgáltató rendkívüli roamingkedvezményeket vezetett be 2026. február 28-tól (várhatóan március 7-ig), hogy a kint lévők elérhessék családtagjaikat és a hatóságokat.

SzolgáltatóKedvezményÉrintett országokAktiválás módja
Telekom15 GB extra adatBahrein, Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, KatarTelekom app/fiók (utólag jóváírják)
Yettel5 GB extra adatArab Emírségek, Izrael, Jordánia, Omán, KatarYettel app (azonnal aktiválódik)
OneVilág NapijegyIrán, Irak, Szíria, Kuvait / Emírségek, Izrael, Szaúd-ArábiaApplikációban; feltöltőkártyásoknak +10 000 Ft egyenleg

A szállás és ellátás költségeit átvállalják az Emírségek

A Dubajban és Abu-Dzabiban rekedt turisták számára az Egyesült Arab Emírségek (UAE) kormánya példátlan segítséget nyújt: azoknak, akik a légtérzár miatt nem tudnak ezekből az országokból hazautazni azt tanácsolják, ne jelentkezzenek ki a hotelből. Az ottani hatóságok ugyanis utasították a szállodákat a foglalások meghosszabbítására, a költségeket pedig a hotelek közvetlenül az állam felé számlázzák. Ez a tranzitutasokra is vonatkozik, akiket a reptér közeli szállodákban helyeznek el. Sőt, az Emírségek nem csak a szállás költségeit vállalja át, hanem az étkezést is állják. A GCAA (Helyi Légügyi Hatóság) közleménye szerint a kormány átvállalja a kint rekedt turisták napi háromszori étkezését és a mosatási költségeit is a kijelölt hotelekben. 

  • Fontos: ez csak akkor jár, ha a légitársaság vagy a hatóság állította le a forgalmat. Aki saját maga mondta le a jegyét félve a helyzettől, annak a hotel kiszámlázhatja a hosszabbítást!

Miben segíthetnek a biztosítók?

A biztosítók alapesetben nem fizetnek háborús károkra, de a CLB biztosítási alkusz és a MABISZ tájékoztatása szerint van néhány fontos kivétel: ha az induláskor az ország még biztonságos besorolású volt, és a háború kint tartózkodás alatt tört ki, a biztosítók többsége fedezi a sürgősségi orvosi ellátást. Emellett az asszisztencia-szolgáltatások is igénybe vehetők. A diszpécserek meg tudják mondani melyik kórház üzemel, melyik útvonal járható, és segíthetnek a logisztikai szervezésben, még ha pénzt nem is utalnak azonnal. 

  • Emellett fontos, hogy minden plusz költségről (étel, víz, taxi) kérjenek az érintettek számlát, mert utólagos méltányossági alapon történő kártalanításnál ezekre szükség lesz.

Milyen segítséget nyújtanak a légitársaságok?

A háborús légtérzár vis maior (elháríthatatlan külső ok), így a légitársaságok nem kötelesek a szokásos kártérítést (pl. a 600 eurós átalányt) kifizetni. Ugyanakkor ingyenes átfoglalás vagy visszatérítési kötelezettségük van. A legtöbb nagy cég (Emirates, Qatar, Wizz Air, Lufthansa) felajánlja a jegyek ingyenes módosítását későbbi időpontra vagy a teljes vételár visszatérítését. 

  • Fontos: senki ne mondja le magától a jegyét, amíg a légitársaság hivatalosan nem törli a járatot, különben elveszítheti a visszatérítésre való jogosultságát.

Ebben segít a Konzuli Szolgálat

A Konzuli Szolgálat és a konzuli védelem ebben kritikus helyzetekben az egyetlen hivatalos kapocs a hazatéréshez. Aki még nem tette meg, az regisztráljon konzuli védelemért a Konzinfo Ügysegéd oldalon vagy a Konzinfo Utazom appban. Ennek köszönhetően a kint rekedtek első kézből kaphatnak információkat a mentesítő járatokról és tájékoztatást a biztonságos gyülekezési pontokról, valamint szükség esetén ideiglenes úti okmányt is kiállítanak. 

  • Fontos: a konzuli védelem regisztrált tagjai közvetlen SMS/push értesítést kapnak a biztonsági protokollok változásáról.

A magyar kormány is segít: indulnak a mentesítő járatok a magyarokért

Március 4-én és 5-én is úgynevezett repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból-jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság Órája című műsorban. „Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül”- tette hozzá.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu