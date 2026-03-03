Milyen segítséget kaphatnak a Közel-Keleten rekedtek? Íme a lista!

Állami és szolgáltatói segítség is elérhető azok számára, akik a közel-keleti háború miatt külföldön ragadtak. Mutatjuk melyek ezek és hogyan lehet őket igénybe venni!

Mutatjuk, milyen segítségre számíthatnak a Közel-Keleten rekedtek. Fotó: Altaf Kadri / MTI

Ingyen mobilnetet kapnak a Közel-Keleten rekedtek

A három legnagyobb magyar szolgáltató rendkívüli roamingkedvezményeket vezetett be 2026. február 28-tól (várhatóan március 7-ig), hogy a kint lévők elérhessék családtagjaikat és a hatóságokat.

Szolgáltató Kedvezmény Érintett országok Aktiválás módja Telekom 15 GB extra adat Bahrein, Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar Telekom app/fiók (utólag jóváírják) Yettel 5 GB extra adat Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Omán, Katar Yettel app (azonnal aktiválódik) One Világ Napijegy Irán, Irak, Szíria, Kuvait / Emírségek, Izrael, Szaúd-Arábia Applikációban; feltöltőkártyásoknak +10 000 Ft egyenleg

A szállás és ellátás költségeit átvállalják az Emírségek

A Dubajban és Abu-Dzabiban rekedt turisták számára az Egyesült Arab Emírségek (UAE) kormánya példátlan segítséget nyújt: azoknak, akik a légtérzár miatt nem tudnak ezekből az országokból hazautazni azt tanácsolják, ne jelentkezzenek ki a hotelből. Az ottani hatóságok ugyanis utasították a szállodákat a foglalások meghosszabbítására, a költségeket pedig a hotelek közvetlenül az állam felé számlázzák. Ez a tranzitutasokra is vonatkozik, akiket a reptér közeli szállodákban helyeznek el. Sőt, az Emírségek nem csak a szállás költségeit vállalja át, hanem az étkezést is állják. A GCAA (Helyi Légügyi Hatóság) közleménye szerint a kormány átvállalja a kint rekedt turisták napi háromszori étkezését és a mosatási költségeit is a kijelölt hotelekben.

Fontos: ez csak akkor jár, ha a légitársaság vagy a hatóság állította le a forgalmat. Aki saját maga mondta le a jegyét félve a helyzettől, annak a hotel kiszámlázhatja a hosszabbítást!

Miben segíthetnek a biztosítók?

A biztosítók alapesetben nem fizetnek háborús károkra, de a CLB biztosítási alkusz és a MABISZ tájékoztatása szerint van néhány fontos kivétel: ha az induláskor az ország még biztonságos besorolású volt, és a háború kint tartózkodás alatt tört ki, a biztosítók többsége fedezi a sürgősségi orvosi ellátást. Emellett az asszisztencia-szolgáltatások is igénybe vehetők. A diszpécserek meg tudják mondani melyik kórház üzemel, melyik útvonal járható, és segíthetnek a logisztikai szervezésben, még ha pénzt nem is utalnak azonnal.