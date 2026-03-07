Szijjártó Péter Zelenszkijnek: Követeljük, hogy az ukránok fejezzék be a fenyegetést, zsarolást

Szijjártó Péter is beszédet mondott Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen.

Szijjártó Péter

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Több mint négy esztendeje zajlik a keleti szomszédságunkban egy értelmetlen háború, amelyben napi szinten százak, ezrek halnak meg

– emlékeztetett a Háborúellenes Gyűlésen Szijjártó Péter külügyminiszter. Kijelentette: az elmúlt években mindent megtettek különböző hatalmak annak érdekében, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a konfliktusba.

A Brüsszel–Berlin–Kijev tengely döntése szerint az európaiak pénzét el kell küldeni Ukrajnába, Ukrajnát pedig fel kell venni az Európai Unióba. Erre a válaszunk egyértelmű nem.

Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk

– szögezte le a külügyminiszter. Hozzátette: a háború eredményeként Magyarország semmivel sem tartozik Ukrajnának.

Az ukránok tudják, hogy ha nemzeti kormány marad Magyarország élén, akkor sosem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Éppen ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy ukránbarát miniszterelnököt tegyenek hazánk élére

– emlékeztetett Szijjártó Péter. Felidézte: az ukránok a magyar ellenzékkel és a brüsszeli elittel egyeztetve olajblokádot indítottak.

Azt tudom mondani, hogy kivédjük az olajblokádot, kivédjük ezt a Magyarországgal szembeni támadást

– mondta el a tárcavezető.

Zelenszkij elnök fenyegetése megmutatja, milyenek az ukránok valójában. De mit várunk egy olyan elnöktől, aki úgy zongorázik egy filmben, hogy közben látjuk mindkét kezét?

– jegyezte meg Szijjártó Péter. Kijelentette: a miniszterelnököt ért fenyegetés a teljes magyar nemzetet ért fenyegetésnek tekinthető.

A miniszter szerint az ukránok magyarázattal tartoznak azért, hogy mit keresett Magyarországon több milliárd forint értékű arany és valuta.

Pontosan tudják, hogy ha az ellenzék nyer, akkor Magyarországot azonnal beleviszik a háborúba. Követeljük, hogy az ukránok fejezzék be a fenyegetést, zsarolást, és tanulják meg, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.