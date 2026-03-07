Orbán Viktor beszéde az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen - kövesd élőben a Borson!

Cikkünk frissül...
Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton egy minden eddiginél nagyobb találkozóval tértek vissza a DPK tagok Debrecenben. Szokás szerint pedig a Háborúellenes Gyűlés csúcspontja, ezúttal is Orbán Viktor beszéde, aki most megérkezett a színpadra Lázár János mellé.
A miniszterelnök Lázár Jánossal közösen tart egy különleges Lázárinfót, melyet azzal kezdtek, hogy Lázár Tisztázta a szabályokat: mindenre 1 perc jut.
Orbán Viktor a biztos választás!
– vezette fel a miniszterelnököt Lázár János, akivel együtt válaszol a közönség kérdéseire Orbán Viktor.
Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön.
Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.
Negyvenöt Lázárinfó és több mint ezer kérdező után Lázár János bejelentette: egy korszak véget ér, a hagyományos Lázárinfóknak vége. Azonban hétfőn indul a Lázárinfó extra.
Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés
– jegyezte meg a miniszter.
Mi, magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, ha Magyarország miniszterelnökét megfenyegeti az „ukrán keresztapa”
– jelentette ki. Hozzátette: megvédünk minden magyart, Magyarországot és Orbán Viktort is.
Nem elég, hogy többen vagyunk az országban, de a szavazófülkében is többen kell lennünk április 12-én, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra – hangsúlyozta. Rámutatott: „mi, fideszesek soha nem hátrálunk, mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő”, de nem csak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is, „mutassuk meg az egész világnak”.
Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot. Ráadásul egy drogos buliban ő nem kifelé ment, hanem befelé
– emlékeztetett Lázár János. Hozzátette: igaz, hogy lehallgatta a feleségét, igaz, hogy erőszakos a nőkkel, igaz, hogy összejátszik Zelenszkijjel, úgy van vele, minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.
Magyar Péter nem változást hoz, hanem káoszt, ő nem esély, hanem kockázat.
Egy bosszúálló ember. Ebből az egy pontból áll a programja: a bosszúállásból. Ha ő jön, akik a kormányt utálják, egy napig örülhetnek, aztán bánni fogják
– mutatott rá a miniszter. Szerinte Magyar Péter méregdrága tévedés lenne az országnak.
Ezzel szemben a kormánypártok vezetője Orbán Viktor, akit a világ egyik legjobb válságkezelőjének nevezett.
Orbán Viktor megvédett mindenkit, a bajban mindig, minden magyar számíthat Orbán Viktorra
– jelentette ki Lázár János. Szerinte a választás tétje, hogy a bajokat a fejünkre húzzuk vagy eltoljuk magunktól.
Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre
– felelte Orbán Viktor az ukrán elnök halálos fenyegetésével kapcsolatos kérdésre. Hangsúlyozta:
mindenre készen állok.
Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket – jelentette ki a kormányfő.
A lefoglalt ukrán aranykonvojjal kapcsolatban azt mondta: nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték, vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.
A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.
Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni
– közölte Orbán Viktor.
