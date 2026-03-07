Orbán Viktor beszéde az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen - kövesd élőben a Borson!

Cikkünk frissül...

Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton egy minden eddiginél nagyobb találkozóval tértek vissza a DPK tagok Debrecenben. Szokás szerint pedig a Háborúellenes Gyűlés csúcspontja, ezúttal is Orbán Viktor beszéde, aki most megérkezett a színpadra Lázár János mellé.

Orbán Viktor és Lázár János Fotó: www.arpadkurucz.com

Orbán Viktor megérkezett a Háborúellenes Gyűlés színpadára

A miniszterelnök Lázár Jánossal közösen tart egy különleges Lázárinfót, melyet azzal kezdtek, hogy Lázár Tisztázta a szabályokat: mindenre 1 perc jut.

Orbán Viktor a biztos választás!

– vezette fel a miniszterelnököt Lázár János, akivel együtt válaszol a közönség kérdéseire Orbán Viktor.

Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön.

Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.

Negyvenöt Lázárinfó és több mint ezer kérdező után Lázár János bejelentette: egy korszak véget ér, a hagyományos Lázárinfóknak vége. Azonban hétfőn indul a Lázárinfó extra.

Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés

– jegyezte meg a miniszter.

Mi, magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, ha Magyarország miniszterelnökét megfenyegeti az „ukrán keresztapa”

– jelentette ki. Hozzátette: megvédünk minden magyart, Magyarországot és Orbán Viktort is.

Nem elég, hogy többen vagyunk az országban, de a szavazófülkében is többen kell lennünk április 12-én, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra – hangsúlyozta. Rámutatott: „mi, fideszesek soha nem hátrálunk, mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő”, de nem csak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is, „mutassuk meg az egész világnak”.

Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot. Ráadásul egy drogos buliban ő nem kifelé ment, hanem befelé

– emlékeztetett Lázár János. Hozzátette: igaz, hogy lehallgatta a feleségét, igaz, hogy erőszakos a nőkkel, igaz, hogy összejátszik Zelenszkijjel, úgy van vele, minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.