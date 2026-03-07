Botrány! Rendőrt hívtak a műjégpályához

Rendőrt hívtak a tatabányai műjégpályára, tiltott szer használatának gyanúja miatt tettek bejelentést. A vezetőség értetlenül áll a történtek előtt, főleg néhány fiatal botrányos viselkedése kapcsán.

Botrány a műjégpályán - Kihívták a rendőröket

Fotó: Gé / MW

Botrány a műjégpályán - Kihívták a rendőröket

A Tatabányai műjégpálya közösségi média oldalán tett bejelentést arról, hogy kollégáik jelzést kaptak, hogy tiltott szer használatának gyanúja merült fel.

Kollégáink jelzést kaptak arról, hogy a női mosdóban tiltott szer használatának gyanúját felvető szag érezhető. A körülmények – többen bezárkózások egy wc-be, indokolatlan viselkedésbeli változások – nem hagytak kérdést

– kezdte a bejegyzését a Tatabányai Műjég és Inline pálya.

Mi nem vizsgálunk, nem vádolunk, nem minősítünk. De ha felmerül a gyanú, lépnünk kell. Értesítettük a rendőrséget. A helyszínen intézkedés történt. Ez nem túlzás. Ez felelősség

– írták a bejegyzésben. A műjégpálya vezetőségét a fiatalok hangneme, stílusa még inkább elszomorította.

Volt olyan fiatal, aki a kollégánk kérésére annyit mondott: „röhejes vagy.” Volt, aki a jégre felvitt innivaló miatt vitatta a szabályt. Volt, aki a pályát darabokban szeretné hazavinni, így elsőnek a számára legfontosabbat a WC ajtó nyitót tekerte le, és vitte el. Jelezzük: a pályatestet egyedül nem tudod elcipelni

– tették hozzá.