Botrány! Rendőrt hívtak a műjégpályához

Rendőrt hívtak a tatabányai műjégpályára, tiltott szer használatának gyanúja miatt tettek bejelentést. A vezetőség értetlenül áll a történtek előtt, főleg néhány fiatal botrányos viselkedése kapcsán.
A Tatabányai műjégpálya közösségi média oldalán tett bejelentést arról, hogy kollégáik jelzést kaptak, hogy tiltott szer használatának gyanúja merült fel.
Kollégáink jelzést kaptak arról, hogy a női mosdóban tiltott szer használatának gyanúját felvető szag érezhető. A körülmények – többen bezárkózások egy wc-be, indokolatlan viselkedésbeli változások – nem hagytak kérdést
– kezdte a bejegyzését a Tatabányai Műjég és Inline pálya.
Mi nem vizsgálunk, nem vádolunk, nem minősítünk. De ha felmerül a gyanú, lépnünk kell. Értesítettük a rendőrséget. A helyszínen intézkedés történt. Ez nem túlzás. Ez felelősség
– írták a bejegyzésben. A műjégpálya vezetőségét a fiatalok hangneme, stílusa még inkább elszomorította.
Volt olyan fiatal, aki a kollégánk kérésére annyit mondott: „röhejes vagy.” Volt, aki a jégre felvitt innivaló miatt vitatta a szabályt. Volt, aki a pályát darabokban szeretné hazavinni, így elsőnek a számára legfontosabbat a WC ajtó nyitót tekerte le, és vitte el. Jelezzük: a pályatestet egyedül nem tudod elcipelni
– tették hozzá.
A jövőben is azonnal lépni fogunk, ha szükséges
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.