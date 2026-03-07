Most érkezett! Szörnyű baleset: vonat és motor ütközött

Vonat és motor ütközött Tiszalökön – közölte a Katasztrófavédelem. A baleset idején húsz ember utazott a szerelvényen. A Damjanich utcai átjárónál még dolgoznak a tűzoltók.
Egymásnak ütközött egy személyvonat és egy kismotor Görögszállás felé, Tiszalök térségében, a Damjanich utcai vasúti átjáróban. A vonaton összesen húsz ember utazott. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók az utasok átszállásában segítenek a mentesítő járatra.
A helyszínre mentő is érkezett.
