Kudlik Júlia is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen: Ne engedjük!

A magyar kormány Debrecenben tartja az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlését. Kudlik Júlia a színpadon mondott szívhez szóló beszédet. A legendás műsorvezető nemcsak a háborúról, de a biztonságról is beszámolt a jelenlévőknek.
Földi életünk során mindannyian katedrálist építünk. Ki így, ki úgy, és valaki amúgy, de közben kevesen gondolnak arra, hogy egy kicsit a nemzet katedrálisát is építjük. Csak úgy, mint a megelőző évszázadokban élők, valamennyien építették a maguk és hazájuk katedrálisát. A történelem során viszont mindig jött valaki, vagy valakik és a földdel tették egyenlővé ezt a munkát. Az elmúlt másfél évtizedben, sok magyar szorgos emberrel együtt leraktuk, megépítettük a mi kicsi piros-fehér-zöld katedrálisunk biztonságos alapját, amely mindenkinek nyugalmat, békességet és biztonságot kínál. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valakit elsöpörjék és megsemmisítsék ezt a biztonságot
– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadán Kudlik Júlia.
