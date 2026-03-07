Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kudlik Júlia is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen: Ne engedjük!

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 12:11
Kudlik Júliaháború
A televíziózás legendája is jelen van Debrecenben. A Háborúellenes Gyűlés színpadán mondott beszédet Kudlik Júlia.
Bors
A szerző cikkei

A magyar kormány Debrecenben tartja az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlését. Kudlik Júlia a színpadon mondott szívhez szóló beszédet. A legendás műsorvezető nemcsak a háborúról, de a biztonságról is beszámolt a jelenlévőknek.

A Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán Kudlik Júlia kiemelte, hogy vannak olyanok, akik csak szeretnék megsemmisíteni a nemzet katedrálisát.
A Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán Kudlik Júlia kiemelte, hogy vannak olyanok, akik csak szeretnék megsemmisíteni a nemzet katedrálisát (Fotó: Kaiser Ákos)

Kudlik Júlia a biztonságról beszélt a Háborúellenes Gyűlésen

Földi életünk során mindannyian katedrálist építünk. Ki így, ki úgy, és valaki amúgy, de közben kevesen gondolnak arra, hogy egy kicsit a nemzet katedrálisát is építjük. Csak úgy, mint a megelőző évszázadokban élők, valamennyien építették a maguk és hazájuk katedrálisát. A történelem során viszont mindig jött valaki, vagy valakik és a földdel tették egyenlővé ezt a munkát. Az elmúlt másfél évtizedben, sok magyar szorgos emberrel együtt leraktuk, megépítettük a mi kicsi piros-fehér-zöld katedrálisunk biztonságos alapját, amely mindenkinek nyugalmat, békességet és biztonságot kínál. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valakit elsöpörjék és megsemmisítsék ezt a biztonságot

– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadán Kudlik Júlia.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu