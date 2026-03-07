Kínok között halt meg egy 9 éves kisfiú, miután felfüggesztett orvos műtötte meg

A kilencéves Jack Moate halálos sérüléseket szenvedett, miután egy felfüggesztett orvos műtötte meg az Addenbrooke kórházában.

Felfüggesztett orvos miatt halt meg a 9 éves beteg (fotó: Facebook)

Halált okozott a felfüggesztett orvos

Kuldeep Stohr 2015-ben operálta Jacket, ám a kisfiú két hónappal később belehalt a szövődményekbe. A műtét alatt jelentős mennyiségű vért vesztett, és ezt követően folyamatos fájdalmai voltak. Édesanyja, Elizabeth Moate szerint fia kínok között halt meg.

Az anya szerint az orvosok nyomás alá helyezték, ezért egyezett bele a műtétbe - ennek körülményeit azonban nemrég újraértékelték. Stohr állítólag azt mondta az anyukának, hogy jelentős aggályai vannak a műtéttel kapcsolatban, amely az állapota miatt jelentős kockázatokkal jár.

Műtét után a hazabocsátása előtt semmilyen vizsgálatot nem végeztek rajta, és csak egy későbbi vizsgálaton derült ki, hogy a műtét nem sikerült, így gyógyulatlan és instabil maradt.

El sem hiszem, hogy Ms. Stohr nem volt tudatában a kárnak, amit okozott… Soha nem fogom tudni megbocsátani a kórháznak a történteket

- mondta az édesanya.

Jacknek összetett egészségügyi problémái és korlátozott mozgásképessége volt, de képes volt megérteni a környezetét és arckifejezésekkel kommunikálni. Halálát mélyvénás trombózissal, agyi bénulással és epilepsziával hozták összefüggésbe.

Később kiderült, hogy Stohr már korábban is fel volt függesztve, miután kollégái aggodalmukat fejezték ki a munkájával kapcsolatban. Egy 2015-ben, még a felfüggesztése előtt készült jelentés több beteggel kapcsolatos súlyos problémára is rávilágított. Egy későbbi jelentés megállapította, hogy a hivatásában tapasztalt hiányosságokat nem ellenőrizték megfelelően, így további több száz gyermeken folytathatta a műtéteket.

Számomra az egész arról szól, hogy mindent megtesznek a hírnevük védelme érdekében, de ez a hírnév most már menthetetlen

- mondta az édesanya.

A Stohr által kezelt betegek eseteit vizsgáló, Andrew Kennedy KC által vezetett külső klinikai vizsgálat továbbra is folyamatban van. Dr. Sue Broster, a Cambridge-i Egyetemi Kórházak vezető orvosa elmondta: továbbra is az összes érintett beteg és családtag támogatására összpontosítanak - írja a Sky News.