"Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat" - Folyamatosan érkeznek a mentesítő járatok

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről. Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.

Hétvégén is indulnak mentesítő járatok Fotó: BORSOS MATYAS

– jelentette be Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban.

Elmondta, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.

Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat

Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy

a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok.

Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.