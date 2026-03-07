Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
"Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat" - Folyamatosan érkeznek a mentesítő járatok

mentesítő járat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 07:05
Közel-KeletháborúDubaj
Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be a jó hírt. A bejelentkezés perceiben is érkezett éppen egy mentesítő járat Közel-Keletről.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről. Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.

Hétvégén is indulnak mentesítő járatok
Hétvégén is indulnak mentesítő járatok Fotó: BORSOS MATYAS

Hétvégén is indulnak mentesítő járatok

Hamarosan hazaérnek a mai mentesítő járatok a Közel-Keletről

– jelentette be Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban.

Elmondta, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.

Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat

Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy

 a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok. 

Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.

 

