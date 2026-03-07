"Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat" - Folyamatosan érkeznek a mentesítő járatok

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről. Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.
Hamarosan hazaérnek a mai mentesítő járatok a Közel-Keletről
– jelentette be Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban.
Elmondta, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.
Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat
Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy
a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok.
Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.