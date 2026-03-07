Ukrán aranykonvoj: így készülnek az aranybudik Ukrajnában!

Furcsa szállítmányt foglaltak le a magyar hatóságok csütörtökön, amikor két ukrán rendszámú pénzszállítóra lettek figyelmesek, amiben kötegekbe csomagolva 35 millió eurót és 9 kiló aranyat találtak. Az aranykonvoj szállítmányát ráadásul hét magasan kiképzett katona kísérte, ami csak még különösebbé tette a helyzetet. Az ukránok azt állítják, hogy csak egy rutin pénzszállítás volt. Furcsák náluk a szokások. A mai világban a tranzakciókat átlátható banki átutalásokkal szokták lebonyolítani, nem pedig nejlonzsacskóba csomagolva.

Az aranykonvoj lefoglalt rakományának egy része

Forrás: Magyarország Kormánya / Facebook

A NAV közlése alapján csak 2026 első hónapjaiban több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállíthattak át Magyarországon keresztül Ukrajnába hasonló módon. Vagyis nem egyszeri esetről, hanem egy olyan volumenű tranzitról van szó, amely már önmagában is kérdések sorát veti fel. Csak nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?

Az aranykonvoj kísérete erre erősít rá

A szállítmányt nem akárkik kísérték. Köztük volt például egy volt SZBU-tábornok, egy korábban a légierőnél szolgált őrnagy, illetve öt másik szintén katonai vagy nemzetbiztonsági múltú férfi. Erős felhozatal. Pláne, ha megnézzük, hogy az egykori SZBU-tábornoknak hányszor jött elő a neve korrupciógyanús ügyekben.

Hennagyij Kuznyecov végzettsége alapján kutyákkal és fajtanemesítéssel foglalkozó kinológus, innen küzdötte fel magát az az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) élére, ahol a terrorizmus elleni különleges műveleti központot vezette.

Katonai szolgálata során (?) aztán szépen megszedte magát, a Dnyeper partján például egy medencés luxusvillát építettet magának, bár hivatalos lakcíme szerint egy szerény lakásban élt. Nem is csoda, hiszen egy állami terrorellenes vezető nem rendelkezhetne ekkora vagyonnal.

Kuznyecov láthatóan szereti őrizni a pénzt

Az Antikor ukrán platform szerint Kuznyecovot többször is eltávolították az SZBU-ból korrupciós jellegű szabálysértések miatt, sőt, volt, hogy szolgálati bűncselekmény miatt ítélték el, ám valahogy mindig képes volt visszakapaszkodni a rendszerbe. A vádak között szerepeltek

költségvetési pénzekkel kapcsolatos visszaélések,

szolgálati jármű magáncélú használata külföldi nyaralásokhoz, valamint

különféle „mellékes jövedelmek”.

Tehát ha így nézzük, egy nagy tapasztalatú, dörzsölt alakot állítottak az aranykonvoj élére.