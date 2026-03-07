Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Újra célba vette az olimpiát a szívátültetésen átesett magyar klasszis

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 14:30
Diszkoszvető Eb-győztesünk azt reméli, új tanítványával sokra viszi. A szívátültetésen átesett Fazekas Róbert maláj diszkoszvetővel foglalkozik.
Egyéb napi teendői mellett súlyt emel, kerékpározik, és újra belevágott az edzői munkába Fazekas Róbert. A 2021. december 16-án életmentő szívátültetésen átesett korábbi klasszisunk maláj atlétával dolgozik együtt. Egy német donor szívével élő szombathelyi dobólegendánk korábban az algériai Usszem Hennusszi foglalkozásait vezette. 

Fazekas Róbert dob
Fazekas Róbert a tanítványával célba veszi az olimpiát / Fotó: Nemzeti Sport

Fazekas Róbert célba veszi a Los Angeles-i olimpiát

Tette ezt olyan jól, hogy az Afrika-bajnok sportolóval indulhatott a párizsi olimpián. Csakhogy 2024-ben a francia fővárosban Hennusszi egyetlen érvényes kísérletre sem volt képes, majd kapcsolatuk megromlott, és Fazekas felhagyott az arab sportoló felkészítésével. De mivel a remek erőnek örvendő Fazekas hírneve - versenyzőként 2003-ban Eb-t nyert, ugyanabban az évben világbajnokságon második volt – valósággal vonzza a dobókat, kapcsolatba került Muhammad Irfan Shamshuddinnal.

A malajziai dobó arra kért, hogy irányítsam a felkészülését. Megegyeztünk abban, hogy a nyarakat Szombathelyen töltjük, ott dolgozunk, majd a rosszabb időjárás beálltával Malajziában folytatjuk az edzésmunkát

– mondta el Fazekas a Borsnak. Jellemzése szerint a 30 esztendős Shamshuddin igen szorgalmas atléta, a 62 méteres határt készségszinten tudja, egyéni legjobbjával, 62.55 méterrel 2017-ben második lett az Ázsia-bajnokságon, bronzérmet pedig három alkalommal érdemelt ki, míg a Délkelet-ázsiai bajnokságot hétszer nyerte meg.

A jövő évi pekingi vb-n döntőbe várom őt, aztán célba vehetjük a 2028-as Los Angeles-i olimpiát

– beszélt közös tervükről az Eb-győztes.

 

