A jó gazdi ismérve: ezeket az egyszerű szabályokat tartsd be, ha kutyával szeretnél vásárolni

Ma már természetes lehetőség kutyával vásárolni, hiszen kis kedvencünk napjainkban már jóval több, mint egyszerű házőrző: sokunk számára igazi társ, családtag, barát, aki szinte szerves része a mindennapjainknak. Nem csoda, hogy egyre több étterem, bevásárlóközpont és üzlet nyitja meg kapuit a négylábú vendégek előtt is.

Kutyával vásárolni egyszerű, ha odafigyelsz néhány alapvető illemszabályra

Fotó: RossHelen / Shutterstock

Csak jól szocializált, pórázhoz szokott ebbel érdemes plázában vásárolni.

Mindig tartsd tiszteletben a többi vásárlót és az üzletek szabályzatát.

Figyeld a kutyád jelzéseit, és stressz esetén inkább rövidítsd le a programot.

Kutyával vásárolni: hogyan vásárolhattok együtt kényelmesen?

A merőben új környezet azonban nem minden házi kedvenc számára magától értetődő terep. A szokatlan zajok, a sok ember, a nyüzsgés, a neonfények, mozgólépcső vagy akár a csúszós kőpadló is könnyen bizonytalanságot okozhat kis kedvencünknél. Így akár egy bevásárlás, csomagfeladás vagy ügyintézés is váratlan helyzeteket tartogathat, ha a kutyusunk nincs hozzászokva az ilyen fajta ingerekhez. A Fanny magazin ezért most összeszedte azokat az alapvető szabályokat, melyeket be kell tartanunk bevásárlás közben ahhoz, hogy mindenki jól és kényelmesen érezhesse magát.

Nézzünk utána a kutyabarát üzleteknek

Mielőtt útnak indulnánk, tájékozódjunk, hogy milyen üzletbe vihetjük magunkkal. Élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba tilos kutyát vinni jogszabályi tiltás miatt – kivéve a segítőkutyákat. Nézzük meg az üzlet honlapján, hogy szívesen látják-e az ebeket.

Ismerjük a kedvencünket - Fontos a kutya szocializálása

Gondoljuk át, hogy kedvencünk jól szocializált-e, vagyis komfortosan mozog-e a járókelők sokfélesége között, illetve azzal is legyünk tisztában, hogy hajlamos-e agresszívan reagálni más állatokra. Amennyiben félős, ideges típus, akkor a vásárlás felesleges stressz lehet a számára.

Készítsük fel a helyzetre

Ha a kedvencünk maga a megtestesült nyugalom, akkor se induljunk vele egyből a plázába, inkább kezdjük el otthon, csendes, biztonságos környezetben megtanítani a bolti etikettre. Elsőként rövid időkre vigyük olyan helyekre, ahol kevés az ember, és dicsérjük meg, ha nyugodtan viselkedik. A kutya nevelése során különösen fontos a fokozatosság elve, így négylábú társunk magabiztossá válhat.