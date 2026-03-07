Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A jó gazdi ismérve: ezeket az egyszerű szabályokat tartsd be, ha kutyával szeretnél vásárolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 18:50
Gyakran látni bolt elé kikötött ebet, aki a gazdit várja, míg az bent van; de szakértők szerint ez a legveszélyesebb módja a shoppingolásnak, hiszen az egyedüllét és a forgalom zaja stresszeli az állatot, így akár meg is szökhet – és megeshet, hogy valaki el akarja őt lopni. Ezért érdemes megszívlelni néhány alapvető szabályt, ha szeretnél kutyával vásárolni.
Ma már természetes lehetőség kutyával vásárolni, hiszen kis kedvencünk napjainkban már jóval több, mint egyszerű házőrző: sokunk számára igazi társ, családtag, barát, aki szinte szerves része a mindennapjainknak. Nem csoda, hogy egyre több étterem, bevásárlóközpont és üzlet nyitja meg kapuit a négylábú vendégek előtt is.

Kutyával vásárolni: egy nő, aki betartja a szabályokat a kis kedvencével.
Kutyával vásárolni egyszerű, ha odafigyelsz néhány alapvető illemszabályra
Fotó: RossHelen / Shutterstock
  • Csak jól szocializált, pórázhoz szokott ebbel érdemes plázában vásárolni.
  • Mindig tartsd tiszteletben a többi vásárlót és az üzletek szabályzatát.
  • Figyeld a kutyád jelzéseit, és stressz esetén inkább rövidítsd le a programot.

Kutyával vásárolni: hogyan vásárolhattok együtt kényelmesen?

A merőben új környezet azonban nem minden házi kedvenc számára magától értetődő terep. A szokatlan zajok, a sok ember, a nyüzsgés, a neonfények, mozgólépcső vagy akár a csúszós kőpadló is könnyen bizonytalanságot okozhat kis kedvencünknél. Így akár egy bevásárlás, csomagfeladás vagy ügyintézés is váratlan helyzeteket tartogathat, ha a kutyusunk nincs hozzászokva az ilyen fajta ingerekhez. A Fanny magazin ezért most összeszedte azokat az alapvető szabályokat, melyeket be kell tartanunk bevásárlás közben ahhoz, hogy mindenki jól és kényelmesen érezhesse magát.

Nézzünk utána a kutyabarát üzleteknek

Mielőtt útnak indulnánk, tájékozódjunk, hogy milyen üzletbe vihetjük magunkkal. Élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba tilos kutyát vinni jogszabályi tiltás miatt – kivéve a segítőkutyákat. Nézzük meg az üzlet honlapján, hogy szívesen látják-e az ebeket.

Ismerjük a kedvencünket - Fontos a kutya szocializálása

Gondoljuk át, hogy kedvencünk jól szocializált-e, vagyis komfortosan mozog-e a járókelők sokfélesége között, illetve azzal is legyünk tisztában, hogy hajlamos-e agresszívan reagálni más állatokra. Amennyiben félős, ideges típus, akkor a vásárlás felesleges stressz lehet a számára.

Készítsük fel a helyzetre

Ha a kedvencünk maga a megtestesült nyugalom, akkor se induljunk vele egyből a plázába, inkább kezdjük el otthon, csendes, biztonságos környezetben megtanítani a bolti etikettre. Elsőként rövid időkre vigyük olyan helyekre, ahol kevés az ember, és dicsérjük meg, ha nyugodtan viselkedik. A kutya nevelése során különösen fontos a fokozatosság elve, így négylábú társunk magabiztossá válhat.

Számít a méret

Rengeteg állatbarát üzlet különbséget tesz a kutyák között méret alapján; gyakori kikötés, hogy az eb el kell férjen egy hordozóban vagy a gazdi ölében, másutt pedig a nagy testűeket is szívesen fogadják, ha pórázon vannak.

Kutyával vásárolni: idős hölgy ahogy betartja az etikettet az utcán.
Nagy tömegben, bevásárlóközpontban próbáljunk úgy helyezkedni, hogy kutyánk mögénk vagy mellénk tudjon húzódni
Fotó: Olena Yakobchuk / Shutterstock

Maradjon mellettünk

Tartsuk szoros, rövid pórázon, és ne engedjük, hogy a sorok között cikázzon, vagy a hosszú póráz más vásárlók útjába kerüljön, esetleg beleakadjon valamibe, és felborítsa. Annak, hogy legközelebb is szívesen lássanak minket, a fegyelmezett séta az alapfeltétele.

Legyenek meg a higiéniai alapok

Amikor a kutyánkkal megyünk vásárolni, figyeljünk rá, hogy legyen teljesen tiszta; a sáros mancsnyomok nemcsak csúnyák, de plusz munkát adnak a dolgozóknak. Figyeljünk arra is, hogy még kistestűeket se tegyünk soha a bevásárlókocsiba, kosárba, hiszen mások abba élelmiszert tehetnek.

Korlátozzuk a szaglászást

A kutyák imádnak mindent körbeszagolni, de a legtöbb boltban ezt nem nézik szívesen. Ügyeljünk rá, hogy ne érjen hozzá az orrával a polcokon lévő árukhoz, főleg ruházati, vagy lakberendezési üzletekben, ahol a textil átveheti a szagokat, vagy szőrös lehet.

Figyeljünk másokra is

Bármilyen barátságos is, ne engedjük, hogy odamenjen mindenkihez ismerkedni, tartsunk tisztes távolságot a többi embertől. Főleg a pénztárnál figyeljünk erre, ahol a szűk hely miatt könnyebben alakulhat ki feszültség. Ha nyugtalanná válik, tereljük el a figyelmét, használjuk a kedvenc játékát a fókusz megtartására.

Kezeljük a „baleseteket”

A legjobban nevelt kutyával is előfordulhat, hogy a stressz, izgalom miatt „baleset” történik az üzletben. Jelezzük ilyenkor a személyzetnek, hogy mi történt, és legyen nálunk mindig papírzsebkendő és ürülékgyűjtő zacskó.

Válasszunk nyugis időpontot

Még a legstabilabb kutyát is megviseli a nagy tömeg, a sok-sok bevásárlókocsi és a hosszadalmas sorban állás, ezért igyekezzünk olyan időpontra időzíteni a közös boltlátogatást, amikor kevesebben vannak – például hétköznap délelőtt, vagy késő este.

Vegyük ölbe

A plázák mozgólépcsője rendkívül veszélyes az állatok mancsára, hiszen a bordázott felület becsípheti a karmokat vagy a szőrt, és súlyos sérüléseket okozhat. Emeletes üzletben használjuk inkább a liftet, ha pedig kisebb súlycsoportba tartozik, egyszerűen vegyük ölbe, míg a mozgólépcsőt használjuk.

Megijedhet az ajtótól

Az érzékelős üvegajtók nyílása és záródása, az ezzel járó hang szokatlan lehet a kutyának, és megijedhet tőle. Tanítsuk meg neki a „vár” vezényszót, ültessük le a bejáratnál, majd ha az ajtó teljesen kinyílt, csak akkor lépjünk be rajta. Ezzel elkerülhetjük, hogy véletlenül rácsukódjon az állatra. Ahol automata forgóajtó van, ott válasszuk inkább az oldalsó, kisebb, kézzel nyitható ajtókat a belépésre.

Hagyjuk félbe, ha kell

A vásárlás során figyeljük a testbeszédét, és ha azt látjuk, hogy behúzza a farkát, erősen liheg akkor is, ha nincs meleg, hátrál, vagy folyamatosan nyalogatja a száját, az azt mutatja, hogy túl sok neki a környezeti inger. Ilyenkor ne akarjuk mindenáron befejezni a vásárlást, hanem vezessük ki a levegőre, és hagyjuk, hogy megnyugodjon.

