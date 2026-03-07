Egyik csapás a másik után: borzalmas évet jósolt nekünk Baba Vanga

A híres látnok, Baba Vanga idénre is rémisztő jóslatokat hagyott hátra. Ezek között földönkívüliek, természeti katasztrófák, sőt egy potenciális világháború is szerepel.

Baba Vanga világháborút jósolt (fotó: X)

Baba Vanga 2026-os jóslatai

A „Balkán Nostradamusa” hitelességét állítólag olyan események előrelátásával szerezte meg, mint például Diana hercegnő halála. A 2026-ra vonatkozó, harmadik világháborúról szóló jóslata most sokakat nyugtalanít.

Baba Vanga egy, 2026-ban kezdődő, a kulcsfontosságú globális hatalmakat érintő nagyobb konfliktusról számolt be. Ez szerinte több kontinensen is átível majd, politikai instabilitást és fokozott nemzetközi feszültséget okozva.

Mindez összefüggésben állhat egy másik jóslatával is: egy globális pénzügyi összeomlással és jelentős gazdasági visszaeséssel. Egy ilyen esemény piaci összeomlásokat, féktelen inflációt vagy akár valutaösszeomlást is okozhat.

Természeti katasztrófák is szerepelnek a jóslatok között: hurrikánok, szökőárak és földrengések - bár ezek pontos helyszínei továbbra sem tisztázottak. Emellett geológiai felfordulás és fokozott vulkáni tevékenység keverékét jósolja, valamint súlyos időjárási viszonyokat, amelyek a Föld felszínének akár nyolc százalékát is érinthetik.

Baba Vanga szerint a mesterséges intelligencia 2026-ban kezdi el igazán átalakítani az emberiséget. Ez arra késztetett egyeseket, hogy elgondolkodjanak azon, miként őrizhetnénk meg autonómiánkat, miközben a mesterséges intelligencia egyre több területét uralja létezésünknek.

A látnok szerint az emberiség első kapcsolatfelvétele a földönkívüli intelligenciával 2026 novemberében történhet meg: egy hatalmas űrhajó hatol majd be bolygónk légkörébe. Arra is utalt, hogy kapcsolatba léphet velünk egy ismeretlen civilizáció, amely akár már most is a Földön élhet - írja a Daily Star.