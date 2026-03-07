Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyik csapás a másik után: borzalmas évet jósolt nekünk Baba Vanga

baba vanga
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 19:00
Nostradamusjóslat
Jóslatai már elkezdtek beteljesülni. Baba Vanga háborút, katasztrófát és UFO-kat is jósolt.
Bors
A szerző cikkei

A híres látnok, Baba Vanga idénre is rémisztő jóslatokat hagyott hátra. Ezek között földönkívüliek, természeti katasztrófák, sőt egy potenciális világháború is szerepel.

Baba Vanga világháborút jósolt
Baba Vanga világháborút jósolt (fotó: X)

Baba Vanga 2026-os jóslatai

A „Balkán Nostradamusa” hitelességét állítólag olyan események előrelátásával szerezte meg, mint például Diana hercegnő halála. A 2026-ra vonatkozó, harmadik világháborúról szóló jóslata most sokakat nyugtalanít.

Baba Vanga egy, 2026-ban kezdődő, a kulcsfontosságú globális hatalmakat érintő nagyobb konfliktusról számolt be. Ez szerinte több kontinensen is átível majd, politikai instabilitást és fokozott nemzetközi feszültséget okozva.

Mindez összefüggésben állhat egy másik jóslatával is: egy globális pénzügyi összeomlással és jelentős gazdasági visszaeséssel. Egy ilyen esemény piaci összeomlásokat, féktelen inflációt vagy akár valutaösszeomlást is okozhat.

Természeti katasztrófák is szerepelnek a jóslatok között: hurrikánok, szökőárak és földrengések - bár ezek pontos helyszínei továbbra sem tisztázottak. Emellett geológiai felfordulás és fokozott vulkáni tevékenység keverékét jósolja, valamint súlyos időjárási viszonyokat, amelyek a Föld felszínének akár nyolc százalékát is érinthetik.

Baba Vanga szerint a mesterséges intelligencia 2026-ban kezdi el igazán átalakítani az emberiséget. Ez arra késztetett egyeseket, hogy elgondolkodjanak azon, miként őrizhetnénk meg autonómiánkat, miközben a mesterséges intelligencia egyre több területét uralja létezésünknek.

A látnok szerint az emberiség első kapcsolatfelvétele a földönkívüli intelligenciával 2026 novemberében történhet meg: egy hatalmas űrhajó hatol majd be bolygónk légkörébe. Arra is utalt, hogy kapcsolatba léphet velünk egy ismeretlen civilizáció, amely akár már most is a Földön élhet - írja a Daily Star.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu