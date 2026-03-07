5 sztárdíva, aki hatvan felett is hódít

Mindenki életében eljön az idő, amikor a különféle szépészeti kezelések, a hajfestés és az egyéb fiatalító próbálkozások inkább terhessé, mintsem hasznossá válnak. Eddig a pontig nemcsak a hétköznapi emberek, hanem egyszer a világsztárok is eljutnak. A rajongókat számos híresség sokkalta már azzal, hogy drasztikus módon megváltozott külsővel jelent meg valamilyen eseményen, közöttük bőven akadtak olyanok, akik mindezt sokkolóan ugyan, de stílusosan tették. Vannak azonban olyan modellek és színésznők 60 felett, akik még mindig elképesztően gyönyörűek, alább olyan sztárdívákat mutatunk, akik a korukat büszkén vállalják.

Bizony vannak olyan színésznők 60 felett, akik büszkén viselik a korukat, Elizabeth Hurley is ezen sztárdívák egyike

Fotó: PA / Northfoto

Modellek, színésznők 60 felett, akiknek nem szégyen a kor

Elizabeth Hurley

A brit színésznő és modell mai napig bikinis fotókkal robbantja fel az internetet. Elizabeth Hurley többször hangsúlyozta: szerinte a jó közérzet, az egészséges életmód és az önbizalom fontosabb, mint a születési dátum. „Ugyanúgy érzem magam, mint 30 évesen, csak sokkal tapasztaltabbnak” – fogalmazott. Rajongói szerint pedig időtlen eleganciája és derűs kisugárzása a legnagyobb titka.

Demi Moore A szer című film bemutatóján

Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images

Demi Moore

A színésznő karrierje új lendületet kapott az utóbbi években. A 63 éves Demi Moore nyíltan beszélt arról, hogy korábban küzdött az öregedés elfogadásával, ma viszont már felszabadítónak érzi. Mint mondta, megtanulta nem a külseje alapján meghatározni önmagát. Letisztult stílusa és karcsú alakja azonban még mindig Hollywood egyik legirigyeltebb jelenségévé teszi.

Cindy Crawford idén lett 60 éves, és még mindig gyönyörű

Fotó: Olivier Borde - Jack Tribeca / Bestimage / Northfoto

Cindy Crawford

„Nem próbálok meg 25 évesnek kinézni” – szögezte le Cindy Crawford, aki idén februárban lett 60 éves. A szupermodell szerint a szépség nem a ránctalanságról szól. Crawford egy beszélgetésben arról beszélt, hogy nem célja visszafiatalodni: inkább a legjobb formáját akarja hozni abban a korban, amelyben épp van. Természetessége és magabiztos fellépése miatt ma is keresett modell és üzletasszony.

Amerikai színésznők 60 felett: Julianne Moore a természetes öregedés híve, nőies eleganciája még mindig sugárzóvá varázsolja

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Julianne Moore

„Nincs olyan, hogy „szépen öregedni”. Az öregedés csak megtörténik velünk. Miért kellene negatív értelemben beszélni róla?” - tette fel a kérdést Julianne Moore.

Az Oscar-díjas színésznő szerint az öregedés nem probléma, hanem az élet természetes része. Vörös hajával és finom eleganciájával a legnagyobb divatházak kedvence 65 évesen is.