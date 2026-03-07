Ezt a földrajzi kvízt csak a legműveltebbeknek sikerül hibátlanul kitölteni – Te hány pontot tudsz elérni?

Ha eddig azt gondoltad, jól ismered a világot, most lehet, hogy kissé elbizonytalanítunk. Hoztunk ugyanis pár becsapós kérdést, amikre csak a legnagyobb térképolvasó zsenik vágják rá azonnal a helyes választ. Készen állsz tesztelni a tudásodat? Akkor töltsd ki agykarbantartó földrajz kvízünket!

Földrajz kvíz: te mennyire ismered az országokat és fővárosaikat?

Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

A kérdések során az országokat kell a fővárosaikkal párosítanod.

A teszt a műveltségre és a térképismeretre épül.

A kvízzel letesztelheted a földrajzi tudásodat.

Becsapós földrajz kvíz: kizárólag a legműveltebbeknek!

Jó voltál földrajzból? Hibátlanul mentek a vaktérképes dolgozatok, és jól ismered az országok különböző turisztikai központjait? Itt az idő, hogy leteszteld, mennyi mindenre emlékszel még a tanultakból, mert ezek a kérdések csak az igazán tájékozott világjáróknak mennek hibátlanul. Sőt! Talán még őket is megtréfálhatják.

Fogadjunk, hogy a te fejedben is összekeverednek a turisták által közkedvelt városok a fővárosokkal! Az országok tele vannak turisztikai központokkal, lenyűgöző helyszínekkel, történelmi városokkal. Logikusnak tűnhet ezeket megjelölni fővárosként, de vannak helyszínek, ahol ez nem így történt. A főváros kijelölésének indokai sokfélék lehettek: politikai, gazdasági tényezők. Máshol történelmi jelentőséggel bíró területek váltak központtá, vagy egyszerűen a regionális egyensúly fenntartása áll a döntés mögött.

Ez a földrajzi kvíz most becsapós lesz. Nem Berlinről, Párizsról vagy Rómáról kérdezünk, hanem olyan helyszínekről, amelyek biztosan elbizonytalanítják majd az eddigi ismereteidet. Most kiderül, mennyire alapos a tudásod, amit az iskolapadban alapoztál meg.

Készen állsz? Akkor irány a kvíz!