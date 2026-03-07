Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Világtérkép a földrajz kvízben.

Ezt a földrajzi kvízt csak a legműveltebbeknek sikerül hibátlanul kitölteni – Te hány pontot tudsz elérni?

földrajz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 18:30
műveltségi kvízekföldrajz kvízekfővárosok
Itt a tökéletes lehetőség, hogy bebizonyítsd, mennyire ismered a világtérképet. Tedd próbára tudásod, és ellenőrizd tájékozottságodat legújabb földrajz kvízünkkel – de vigyázz, mert ezek a kérdések még a legjobbakon is kifognak! Felkészültél?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ha eddig azt gondoltad, jól ismered a világot, most lehet, hogy kissé elbizonytalanítunk. Hoztunk ugyanis pár becsapós kérdést, amikre csak a legnagyobb térképolvasó zsenik vágják rá azonnal a helyes választ. Készen állsz tesztelni a tudásodat? Akkor töltsd ki agykarbantartó földrajz kvízünket!

Földrajz kvízen gondolkodó, szemüveges fiatal nő.
Földrajz kvíz: te mennyire ismered az országokat és fővárosaikat?
Fotó: Luis Molinero /  Shutterstock 
  • A kérdések során az országokat kell a fővárosaikkal párosítanod.
  • A teszt a műveltségre és a térképismeretre épül.
  • A kvízzel letesztelheted a földrajzi tudásodat.

Becsapós földrajz kvíz: kizárólag a legműveltebbeknek!

Jó voltál földrajzból? Hibátlanul mentek a vaktérképes dolgozatok, és jól ismered az országok különböző turisztikai központjait? Itt az idő, hogy leteszteld, mennyi mindenre emlékszel még a tanultakból, mert ezek a kérdések csak az igazán tájékozott világjáróknak mennek hibátlanul. Sőt! Talán még őket is megtréfálhatják.

Fogadjunk, hogy a te fejedben is összekeverednek a turisták által közkedvelt városok a fővárosokkal! Az országok tele vannak turisztikai központokkal, lenyűgöző helyszínekkel, történelmi városokkal. Logikusnak tűnhet ezeket megjelölni fővárosként, de vannak helyszínek, ahol ez nem így történt. A főváros kijelölésének indokai sokfélék lehettek: politikai, gazdasági tényezők. Máshol történelmi jelentőséggel bíró területek váltak központtá, vagy egyszerűen a regionális egyensúly fenntartása áll a döntés mögött.

Ez a földrajzi kvíz most becsapós lesz. Nem Berlinről, Párizsról vagy Rómáról kérdezünk, hanem olyan helyszínekről, amelyek biztosan elbizonytalanítják majd az eddigi ismereteidet. Most kiderül, mennyire alapos a tudásod, amit az iskolapadban alapoztál meg.

Készen állsz? Akkor irány a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mi Szlovénia fővárosa?

A következő videóból megismerheted a legszebb európai fővárosokat:

Tedd próbára tudásodat még több földrajz kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu