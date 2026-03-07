Tavaszi bakancslistás programok a Váli-völgyben: piknik a Nyakas-kőnél, kisvasutazás és borozás Töknél

A Váli-völgy kincseiért minden évszakban érdemes útra kelni, hiszen ez a vidék kényelmesen elérhető közelségben fekszik Budapesthez és a Velencei-tóhoz egyaránt. A Mezőföld északi peremén elnyúló lankás táj azonban egy napsütéses tavaszi hétvégén a legtökéletesebb úti cél, ha tartalmas, mégis pihentető kikapcsolódást keresünk.

A festői Vál tökéletes kiindulópont a Váli-völgy felfedezéséhez

Fotó: wikipédia - civertan

Sokszínű programok: kisvasút, mezítlábas park és különleges szobrok várják a családokat.

kisvasút, mezítlábas park és különleges szobrok várják a családokat. Természeti kincsek: panorámás sziklák és békés halastavak kínálnak felfrissülést a túrázóknak.

panorámás sziklák és békés halastavak kínálnak felfrissülést a túrázóknak. Kulturális megállók: történelmi kastélyok és hangulatos pincesorok teszik teljessé a kirándulást.

Milyen programok várnak a Váli-völgy szívében?

Akár két keréken vágnánk neki a vidéknek, akár egy lassabb, andalgós sétára vágyunk, a völgy települései minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket, legyen szó természeti értékekről, vagy törénelmi, kulturális nevezetessgekről.

Vál látnivalói

A terület gazdag történelmi öröksége a váli Ürményi-kastély neoklasszicista tömbje és a különleges Csonka-torony. A Vajda János emlékház, ahol a költő gyermekkorát töltötte, a falutól 3 kilométerre fekvő Antali erdő mélyén igazi irodalmi zarándokhely, míg a közeli Haraszthy birtokon álló modern „Szerelem-szobor” a kortárs művészet kedvelőit szólítja meg. A 10 méter magas és 16 méter hosszú szobor – Alexander Milov, ukrán művész alkotása – a férfi és a nő közötti konfliktust ábrázolja.

Vál-völgyi kisvasút, Felcsút

A Felcsút és az Alcsútdobozi arborétum között zakatoló Vál-völgyi kisvasút a családoknak kínál különleges élményt, hiszen a hatkilométeres szakaszon mesterséges tavak és festői tájak mellett haladhatunk el. A kutyabarát szerelvényeken a gyerekek még a mozdonyba is bepillanthatnak, a menetjegyeket pedig kényelmesen, akár a vonaton is megválthatjuk a jegyvizsgálónál. Érdemes egy kellemes sétát tenni az arborétum területén is.

Tabajdi mezitlábas park, Tabajd

A Tabajdon található Mezítlábas parkban huszonegyféle különböző járófelületen, például érdes bazaltköveken, süppedős tőzegen és hűvös patakvízen keresztül tehetjük próbára talpunk érzékelését. Az egész évben ingyenesen látogatható tanösvény kiváló családi program, hiszen a cipő nélküli séta frissítő hatása mellett a természetes testtartásunkat is javítja. Természetesen ezt a programot melegebb időben ajánljuk!