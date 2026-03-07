Tavaszi bakancslistás programok a Váli-völgyben: piknik a Nyakas-kőnél, kisvasutazás és borozás Töknél

A Váli-völgy kincseiért minden évszakban érdemes útra kelni, hiszen ez a vidék kényelmesen elérhető közelségben fekszik Budapesthez és a Velencei-tóhoz egyaránt. A Mezőföld északi peremén elnyúló lankás táj azonban egy napsütéses tavaszi hétvégén a legtökéletesebb úti cél, ha tartalmas, mégis pihentető kikapcsolódást keresünk.
Akár két keréken vágnánk neki a vidéknek, akár egy lassabb, andalgós sétára vágyunk, a völgy települései minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket, legyen szó természeti értékekről, vagy törénelmi, kulturális nevezetessgekről.
A terület gazdag történelmi öröksége a váli Ürményi-kastély neoklasszicista tömbje és a különleges Csonka-torony. A Vajda János emlékház, ahol a költő gyermekkorát töltötte, a falutól 3 kilométerre fekvő Antali erdő mélyén igazi irodalmi zarándokhely, míg a közeli Haraszthy birtokon álló modern „Szerelem-szobor” a kortárs művészet kedvelőit szólítja meg. A 10 méter magas és 16 méter hosszú szobor – Alexander Milov, ukrán művész alkotása – a férfi és a nő közötti konfliktust ábrázolja.
A Felcsút és az Alcsútdobozi arborétum között zakatoló Vál-völgyi kisvasút a családoknak kínál különleges élményt, hiszen a hatkilométeres szakaszon mesterséges tavak és festői tájak mellett haladhatunk el. A kutyabarát szerelvényeken a gyerekek még a mozdonyba is bepillanthatnak, a menetjegyeket pedig kényelmesen, akár a vonaton is megválthatjuk a jegyvizsgálónál. Érdemes egy kellemes sétát tenni az arborétum területén is.
A Tabajdon található Mezítlábas parkban huszonegyféle különböző járófelületen, például érdes bazaltköveken, süppedős tőzegen és hűvös patakvízen keresztül tehetjük próbára talpunk érzékelését. Az egész évben ingyenesen látogatható tanösvény kiváló családi program, hiszen a cipő nélküli séta frissítő hatása mellett a természetes testtartásunkat is javítja. Természetesen ezt a programot melegebb időben ajánljuk!
A Biatorbágy határában magasodó Nyakas-kő egy látványos, oszlopszerű sziklaképződmény, amelynek mészkőrétegeiben ma is felfedezhetők az egykori tengeri élővilág, például kagylók és tengeri sünök lenyomatai. A panorámás szirt és a környező védett terület egész évben szabadon látogatható, ám a korlátok hiánya miatt a peremszélen fokozott figyelemmel érdemes közlekedni. A kirándulást a közeli Biai-halastavak partján fejezhetjük be, ahol a gazdag madárvilág megfigyelése mellett a kihelyezett padok és a nádas békéje teremt ideális helyszínt egy tavaszi piknikhez.
Az Etyek-Budai borvidékhez tartozó töki pincesor különleges hangulatát a löszbe vájt lyukpincék és a kőboltozatos présházak adják, amelyek bármikor szabadon bejárhatók a látogatók számára. A borkóstolás után érdemes egy rövid, alig néhány perces autózással útba ejteni a szomszédos településen magasodó, impozáns zsámbéki romtemplomot is. Ez a kitérő teszi teljessé a Váli-völgy környéki kirándulást, hiszen a gasztronómiai élményeket a középkori építészet látványával ötvözi.
További különleges látnivalók is akadnak a környéken, amelyek szintén feldobnak egy tavaszi kirándulást, mint például a martonvásári Brunszvik-kastély, ahol maga Beethoven is többször időzött, vagy a herceghalmi Gesztenyéspark, amely inkább ősszel kínál lenyűgöző színeket. Bármerre is tartson az utunk, a Váli-völgy elbűvölő látnivalókkal kedveskedik.
Az AWS zenekar Emlékszem című klipjét a Nyakas-kőnél és a zsámbéki romtemplomnál forgatták, nézd meg a videót:
