Horoszkóp: ezek az exeid térhetnek vissza az életedbe

Három csillagjegyre is karmikus hullámvasút vár 2026-ban: a sors régen látott exeket sodorhat vissza az életükbe.

Ha nem képesek elvágni a múlt érzelmi szálait, különösen nehéz időszak elé néznek.

Mielőtt újra elkövetnél egy régi hibát, állj meg egy pillanatra és mérlegeld, hogy változott-e bármi azóta.

Volt már olyan, hogy valaki hónapok, akár évek után hirtelen eszedbe jutott, másnap pedig szembejött az utcán, vagy üzenetet kaptál tőle? Ez nem pusztán a véletlen műve. A karmikus kapcsolatok – azok a kötelékek, amelyeket lezáratlan érzelmek tartanak életben – időről időre újra fellángolnak, egészen addig, ameddig nem tudod igazán elengedni azokat, vagy be nem teljesülnek. A horoszkóp szerint idén bizonyos csillagjegyek életében rendre felbukkanhatnak régi szeretők, a kérdés az, te hogyan reagálsz.

A horoszkóp szerint több csillagjegy szülötteinek életébe visszatérhetnek régi exek

Fotó: Shutterstock

Horoszkóp: 6 csillagjegy, aki idén visszatalál hozzád

Akik lezáratlan érzelmek, befejezetlen ügyek miatt bukkannak fel

Van három jegy, amelyről szinte biztosan kijelenthető: ha egyszer kötődtek hozzád, a lezáratlan szálak előbb-utóbb visszahúzzák őket az életedbe. Nem feltétlenül azonnal, nem feltétlenül látványosan, de előbb-utóbb megjelennek.

Skorpió

Egy Skorpió sosem felejt. Nem azért, mert nem tud, hanem mert amit egyszer fontosnak érzett, azt mélyen magában hordozza. Ha visszajön, azt nem unalomból teszi. Valamilyen rendezetlen dolog húzza vissza, és addig nem nyugszik, amíg nem néz a szemedbe.

Halak

Nála az érzelmek nem kopnak el, csak elcsendesednek egy időre. Egy dal, egy illat, egy régi fotó – és máris ott vagy a fejében. A Halak jegy szülötte sokszor maga sem tudja biztosan, hogy nosztalgiát érez-e vagy valódi szerelmet, de idén szinte biztos, hogy visszatér, mert a sors egyszerűen nem hagy neki más választást.

Bak

Ő nem egy lezáratlan érzelem, hanem valamilyen befezetlen ügy miatt térhet vissza az életedbe. Hónapokkal a szakítás után üzenhet, hogy beszélni akar, de ne félj, nem fog drámázni; csupán rendesen befejezné, amit egyszer régen elkezdett.

Visszatérő exek, akik egyszer már továbbléptek, de ismét rád találnak

Vannak csillagjegyek, amelyektől a legkevésbé várnád a visszatérést, hiszen szentül hitted, hogy már régen továbbléptek. Valószínűleg ez meg is történt, ám idén visszatalálhatnak hozzád egy egészen más életszakaszban.