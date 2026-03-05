Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Új fejlemény! Végre hazatérhet a Dubajban rekedt Szarvas Andi és családja – Fotón a repülő

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 15:29
A szépségkirálynő a hétvégén számolt be arról, hogy férjével és gyermekükkel Dubajban ragadtak a háborús helyzet miatt. Szarvas Andi és családja végre hazatérhet a támadás súlytotta Közel-Keletről.
Szarvas Andi férjével és közös kislányukkal utazott Dubajba egy családi nyaralásra, amikor a közel-keleti helyzet eszkalálódott, emiatt pedig az öbölmenti országok repülőtereit lezárták. A szépségkirálynő napokig nem tudta, mikor utazhat haza Magyarországra, most viszont végre eljött a várva várt pillanat és repülőre szállhatott családjával.

Szarvas Andi végre hazatérhet Dubajból
Az iráni háború miatt Dubajban ragadt Szarvas Andi végre hazatérhet (Fotó: Mediaworks archív)

Szarvas Andi családja háborús övezetben ragadt

Szombat hajnal óta folyamatos rakéta- és dróncsapások okoznak pánikot a Közel-Kelet teljes térségében. Miután az Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai műveletet indított Irán ellen, Teherán válaszlépésként több, turisták körében is népszerű célpontot támadott meg a környező államok területén. A háborús feszültség miatt az egyik legnépszerűbb turista központot, Dubajt is megtámadták. A város reptere és több luxusszálloda is áldozatul esett. A kialakult fegyveres konfliktus a térségben tartózkodó magyar állampolgárokat is érinti, jelenleg is több száz turista várja, hogy hazatérhessen.

A repülőtéren várja hazaindulását Szarvas Andi családja (Fotó: Instagram / Szavas Andi)

Szarvas Andi és családja hazatérhet

A Miss World Hungary korábbi győztese a napokban közösségi oldalán nyugtatta meg követőit, hogy ő és családja jól vannak, épségben, a szálloda területét nem hagyják el.
 

Köszönjük a rengeteg aggódó üzenetet, érdeklődést. Jól vagyunk! Pánikot nem tapasztaltunk, de mi inkább a szálloda környékén maradtunk ma. Azért jó lesz hazaérni…

írta Szarvas Andi egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben.

Most a család és mindannyiunk legnagyobb örömére Szarvas Andi kislányával és párjával elindult Magyarországra. A modell alig egy órája osztotta meg Instagram-oldalán, hogy a reptéren tartózkodnak és a repülőgépük indulását várják. 

 

 

