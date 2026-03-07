Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Balázs az ukrán aranykonvojról: Ilyen durva történet nem volt a rendszerváltozás óta

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 10:37 / FRISSÍTÉS: 2026. március 07. 10:37
Már mos brutális tömeg gyűlt össze a Debrecenben, az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen.
Az eseményen a Patrióta riportere is mikrofonvégre kapja a helyszínen lévő politikusokat, így rögtön le is csaptak Orbán Balázsra, akit mások mellett az ukrán aranykonvojról kérdeztek. 

Orbán Balázs Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: YouTube

Közben pedig az is kiderült, hogy az elfogott ukránokat egy, a Tisza Párthoz köthető ügyvédi iroda védi. Erről Orbán Balázs úgy fogalmazott: 

Ez egy elég durva történet, ilyen nem nagyon volt a rendszerváltozás óta. Nekünk is csak kérdéseink vannak: hogy lehetséges az, hogy Magyarországra érkezett ilyen mennyiségű valuta, ilyen mennyiségű arany? A pénzügyi nyomozók tudomása szerint ez nemcsak egy egyszeri szállítmány volt, hanem az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek Magyarországra. 

Majd ezzel kapcsolatban feltett több kérdést is:

Miért szükséges ezt beszállítani Magyarországra? Kinek az érdekében, hova szállították ezt a mennyiségű pénzt? Mi köze van az ukrán háborús maffiához? Miért kellett ukrán nemzetbiztonság volt tábornokának vezetnie? 

