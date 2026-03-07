Orbán Balázs az ukrán aranykonvojról: Ilyen durva történet nem volt a rendszerváltozás óta

Az eseményen a Patrióta riportere is mikrofonvégre kapja a helyszínen lévő politikusokat, így rögtön le is csaptak Orbán Balázsra, akit mások mellett az ukrán aranykonvojról kérdeztek.
Közben pedig az is kiderült, hogy az elfogott ukránokat egy, a Tisza Párthoz köthető ügyvédi iroda védi. Erről Orbán Balázs úgy fogalmazott:
Ez egy elég durva történet, ilyen nem nagyon volt a rendszerváltozás óta. Nekünk is csak kérdéseink vannak: hogy lehetséges az, hogy Magyarországra érkezett ilyen mennyiségű valuta, ilyen mennyiségű arany? A pénzügyi nyomozók tudomása szerint ez nemcsak egy egyszeri szállítmány volt, hanem az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek Magyarországra.
Majd ezzel kapcsolatban feltett több kérdést is:
Miért szükséges ezt beszállítani Magyarországra? Kinek az érdekében, hova szállították ezt a mennyiségű pénzt? Mi köze van az ukrán háborús maffiához? Miért kellett ukrán nemzetbiztonság volt tábornokának vezetnie?
