Orbán Balázs az ukrán aranykonvojról: Ilyen durva történet nem volt a rendszerváltozás óta

Az eseményen a Patrióta riportere is mikrofonvégre kapja a helyszínen lévő politikusokat, így rögtön le is csaptak Orbán Balázsra, akit mások mellett az ukrán aranykonvojról kérdeztek.

Orbán Balázs Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: YouTube

Közben pedig az is kiderült, hogy az elfogott ukránokat egy, a Tisza Párthoz köthető ügyvédi iroda védi. Erről Orbán Balázs úgy fogalmazott:

Ez egy elég durva történet, ilyen nem nagyon volt a rendszerváltozás óta. Nekünk is csak kérdéseink vannak: hogy lehetséges az, hogy Magyarországra érkezett ilyen mennyiségű valuta, ilyen mennyiségű arany? A pénzügyi nyomozók tudomása szerint ez nemcsak egy egyszeri szállítmány volt, hanem az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek Magyarországra.

Majd ezzel kapcsolatban feltett több kérdést is: