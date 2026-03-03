Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Amerikai sajtóinformációk: megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény – videó

Irán
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 21:20
nukleárisAmerikaIzraelháború
Amerikai sajtóinformációk szerint sérülések keletkezhettek az iráni atomprogram egyik meghatározó létesítményében a hétvégén végrehajtott amerikai–izraeli csapások nyomán. Irán még nem reagált a hírekre
Bors
Iráni háború: a Magyar Nemzet a CNN nyomán azt írja, hogy a portál friss műholdfelvételek mutatott be a natanzi atomlétesítmény területéről, amelyek sérülésre utaló jeleket mutatnak

Iráni háború: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi
Iráni háború: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi  Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény

A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak - írja a lap. 

Ugyanakkor kiemelik, hogy Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna

Mint imseretes, szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Tel-Aviv közlése szerint a cél Teherán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Washington az iráni haditengerészet és a védelmi ipar megsemmisítésére törekszik, és felszólította az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére. Az iráni Vörös Félhold szerint az amerikai és izraeli támadásoknak legalább 555 halálos áldozata van.

 

 

