Amerikai sajtóinformációk: megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény – videó

Iráni háború: a Magyar Nemzet a CNN nyomán azt írja, hogy a portál friss műholdfelvételek mutatott be a natanzi atomlétesítmény területéről, amelyek sérülésre utaló jeleket mutatnak.
A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak - írja a lap.
Ugyanakkor kiemelik, hogy Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna.
Mint imseretes, szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Tel-Aviv közlése szerint a cél Teherán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Washington az iráni haditengerészet és a védelmi ipar megsemmisítésére törekszik, és felszólította az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére. Az iráni Vörös Félhold szerint az amerikai és izraeli támadásoknak legalább 555 halálos áldozata van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.