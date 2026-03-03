Amerikai sajtóinformációk: megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény – videó

Iráni háború: a Magyar Nemzet a CNN nyomán azt írja, hogy a portál friss műholdfelvételek mutatott be a natanzi atomlétesítmény területéről, amelyek sérülésre utaló jeleket mutatnak.

Iráni háború: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény

A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak - írja a lap.

Ugyanakkor kiemelik, hogy Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna.

Satellite shows Iran's Natanz Nuclear Facility damaged amidst US-Israeli airstrikes pic.twitter.com/oebriRUcbd — New York Post (@nypost) March 3, 2026